Filho de Rainer Cadete revela que quer seguir os passos do pai no mundo artístico

Rainer Cadete apoia decisão do filho, Pietro, de ser artista: 'Ele cresceu no teatro, né?'

O ator Rainer Cadete e o filho, Pietro, de 16 anos, foram entrevistados pela revista CARAS desta semana e revelaram mais detalhes sobre a relação deles. Inclusive, o rapaz contou que quer seguir os passos do pai no mundo artístico. Ele contou que se inspira no pai e quer trabalhar com ele no futuro.

"Confesso que penso e sonho com a carreira artística. Já venho me preparado muito nos últimos anos. Meu pai sempre ajuda, ele me ensinou a engolir o orgulho e foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Ele é simplesmente um gênio. Sempre pensa nos mínimos detalhes de uma cena. Um dos meus sonhos é colocar ele para me dirigir em um futuro próximo", disse Pietro.

Então, Rainer contou que apoia qualquer decisão do filho. "Ele cresceu no teatro, né? A Aline, mãe dele, é atriz e bailarina. Quando ele nasceu, a gente estava em cartaz junto. Então, ele cresceu na coxia, entre os atores, entre os músicos. Por isso, ele tem muito ouvido, muita sensibilidade. Estou pronto para apoiá-lo", declarou. A mãe de Pietro é a bailarina Lily Alvez.

Por fim, Pietro contou qual foi o grande ensinamento que recebeu do pai até aqui. "Amor e positividade. Sei que parece uma reposta muito ampla, mas se existisse uma receita para cada pessoa, esses dois elementos seriam os principais ingredientes do meu pai. Ele me ensinou muito sobre o amor e também como a positividade pode mudar o mundo", contou.

Rainer Cadete se declarou para o filho em data especial

Em abril deste ano, o ator Rainer Cadete usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. O filho do artista, Pietro, completou 16 anos de vida, e ele fez questão de prestar uma bela homenagem para o rapaz, recordando uma viagem que eles fizeram juntos.

"Hoje é o dia que eu celebro o momento mais importante da minha vida, o aniversário do meu filho. Escolhi essas fotos da nossa última viagem, já que elas representam pra mim a surpresa e a felicidade de experienciar esse momento com você, tão lindo e já tão crescido. Pietro, meu filho, quando você nasceu, nasceu também uma nova versão de mim. Nasceu o pai babão, apaixonado, impressionado com cada um dos seus passos. Eu fico deslumbrado em te ver crescer, e um pouco atordoado em ver como o tempo passa, e que agora meu filho não só é grande de tamanho, mas de personalidade, generosidade e talento. Nossa relação virou a verdadeira evolução de pai pra filho, onde com você eu aprendo sobre o mundo, novas maneiras de levar a vida, música (Jajá eu consigo decorar todos aqueles raps que você me mostra), arte e tantas coisas...", declarou.

E completou: "Muito obrigado pelo privilégio de acompanhar essa linda jornada que você mesmo está trilhando, enquanto o pai babão aqui assiste de camarote e sempre se coloca a sua disposição pra ser seu colo, seu ouvinte, conselheiro e o que mais você precisar! Feliz aniversário, meu poeta predileto! Espero podermos continuar compartilhando as dores e deliciando as belezas dessa vida juntos. Que venham muitas viagens, criações, conversas intermináveis e muita, MUITA parceria. Você é muitas coisas maravilhosas! Te amo muito, do fundo do meu umbigo".