Ex-Malhação, Bernardo Barreto abre o jogo sobre volta às novelas

Em entrevista à Revista CARAS, Bernardo Barreto, de Malhação 2006, revela o que tem feito após mudança para os EUA

Famoso no Brasil ter protagonizado Malhação em 2006, Bernardo Barreto atualmente vive em Nova York, nos Estados Unidos, cidade em que escolheu para seguir carreira como ator e diretor de cinema. Em entrevista à Revista CARAS, ele revela se tem planos para retornar às novelas e fala sobre a experiência adquirida com os trabalhos desenvolvidos até aqui.

“A gente não sabe qual é o dia de amanhã, mas fazer TV não é o meu objetivo agora. Hoje eu estou morando entre os Estados Unidos e o Brasil, e o meu foco está em projetos de cinema e séries, mas o futuro a Deus pertence”, diz ele, que atualmente trabalha na produção do longa Epitaph.

Com uma carreira estável no país das produções cinematográficas, o ator conta que o início foi marcado de incertezas, já que começou a escrever para tentar se destacar em um cenário de poucas oportunidades na área tanto no Brasil quanto nos EUA. No entanto, com o passar do tempo e as descobertas, foi possível enxergar um caminho promissor.

“Comecei a escrever roteiro por conta de uma necessidade enorme de me expressar e me entender, principalmente em uma época em que, no Brasil, as oportunidades que tinham eram poucas”, revela Bernardo, que analisa as oportunidades obtidas graças a receptividade dos artistas veteranos do país para com novos talentos.

“Eles olham muito para as possibilidades. Então, rola um carinho e uma receptividade com os talentos novos. Isso me fez sentir extremamente acolhido. Quando você lança um trabalho, as pessoas já querem saber do próximo, até ver qual sua máxima capacidade”, diz o ator.