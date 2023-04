Essência visionária e fashionista emolduram Carol Celico

Dona de múltiplos papéis, Carol Celico abre o jogo sobre maternidade, críticas e celebra empoderamento

Acompanhar o ritmo de Carol Celico (35) é uma tarefa quase impossível! Ao longo de 24 horas, ela abraça os papéis de mãe, mulher, empresária, filantropa, influencer, além de comandar um podcast sobre desenvolvimento pessoal. Parece pouco? Não para a paulistana! Há um ano, Carol realizou o sonho de lançar a própria grife e, desde então, viu a agenda ficar ainda mais intensa. “Meu ritmo de trabalho é um tanto quanto frenético e não gosto de deixar nada para depois”, avisa ela, sem permitir que sua versão workaholic interfira na vida pessoal. “Mesmo com a rotina corrida, sempre separo parte do meu dia para a família. Pela manhã, começo o dia com meu marido e filhos, levando os dois para a escola sempre que possível. De noite, nosso jantar em família é sagrado para contar como foi o dia e nos atualizar sobre cada um para nunca perder nada. Já aos fins de semana, me dou folga do trabalho!”, fala a eleita de Eduardo Scarpa (42) e mãe de Luca (14) e Isabella (11), com o ex, Kaká (40), no escritório e showroom de sua grife, a NIINI, em SP.

Discreta e reservada, Carol sempre esteve sob os holofotes e viu as redes sociais transformarem sua relação com o público. Com mais de 1 milhão de seguidores, hoje ela fala sobre temas que, até então, preferia manter dentro das linhas de sua privacidade. Separação, crises no relacionamento e até ruptura familiar, Carol aborda tudo com segurança e sem rodeios. “Sempre fui discreta e continuo sendo sobre minha vida pessoal. Atualmente, temos canais de comunicação diferentes por conta das mídias sociais e esses canais têm como intuito divulgar e humanizar as pessoas. Quando abro alguns pontos de intimidade, permito que as pessoas vejam minha humanidade e como somos todos parecidos e enfrentamos os mesmos problemas”, aponta ela, cujas experiências — sejam de dores ou alegrias — a tornaram mais forte. “Tudo o que marcou minha vida me fez amadurecer. Muitas das minhas experiências acabaram sendo expostas quando eu era jovem e, ao mesmo tempo que as redes sociais facilitam a comunicação, abrem espaço para que todos tenham opinião, ainda que negativa e, às vezes, até desrespeitosa”, pondera ela.

Casada há pouco mais de um ano com Eduardo, Carol tem descoberto uma nova etapa da maternidade: a adolescência. “Eles têm a rotina deles, já que estão na idade de sair com os amiguinhos e de fazer planos. E esse é também o lado difícil, porque agora querem ser independentes e ter cada um seu próprio espaço”, diz. Por falar em maternidade, nos últimos tempos, ela tem revisto conceitos. “Eu sempre disse que não pensava em ter mais filhos, mas, hoje, não é mais um tabu a ideia de ter um terceiro. Estou aberta para, a partir do ano que vem, começar a pensar sobre o caso”, avisa.

Enquanto isso, Carol se encarrega de seguir escrevendo um dos capítulos mais importantes de sua vida: a Fundação Amor Horizontal. “A Fundação é como um filho que vi crescer e que já se tornou independente. É um orgulho pensar que conseguimos atingir mais de 260 mil crianças nesses 12 anos”, diz ela.

FOTOS: MARTIN GURFEIN