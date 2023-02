Encontro estrelado marca os momentos antes da farra

Badalado meeting point no luxuoso LSH Hotel prepara os convidados para noite de alegria

Para curtir as noites de desfile do Grupo Especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro, os famosos capricharam no visual e prepararam looks de tirar o fôlego. Mas, antes mesmo de desembarcar na folia e fazer bonito no Camarote CARAS, o agito já os cercava em nosso Meeting Point, localizado no luxuoso cinco estrelas LSH Hotel, na Barra da Tijuca. Depois de se esbaldar em Salvador, a atriz Isabella Santoni (27) foi uma das estrelas que conferiu a estrutura e fez questão de prestigiar os desfiles. “Cheguei da Bahia e vim direto para cá! Para manter o fôlego durante o carnaval, procuro beber muita água, além de sempre usar roupas confortáveis”, explica. “Eu gosto muito de carnaval! Aqui, no Rio de Janeiro, temos um espetáculo à parte com as escolas de samba, os enredos... Essa parte teatral me atrai bastante”, completou ela, que planeja voltar a desfilar pela Beija-Flor, sua escola do coração.

Assim como Isabella, as atrizes Mel Maia (18) e Leticia Sabatella (51), além do ator Ary Fontoura (90) não escondiam a alegria com a programação agitada da noite de samba e gingado. Diante de toda a infraestrutura e conforto que o hotel oferece, a recepção ficou sob responsabilidade do ator e empresário Rafael Cardoso (37), que recentemente assumiu o posto de relações públicas do empreendimento. Já a assessoria ficou por conta do jornalista Liberado Júnior. “Muita animação, agito e alegria”, definiu ele, entre os mais animados.

No local, os convidados do Camarote também puderam customizar seus abadás com ajuda da especialista Solange Alves (53). Os casais André Nunes e Patrícia Brito e Paula Rotter e Roberto Rotter, CEOs do LSH, também aproveitam a festa.

FOTOS: MARI QUINTÃO