Elisa Lucinda abre o jogo sobre namoro com homem mais jovem: 'Vantagem'

Elisa Lucinda revela detalhes do seu namoro com Jonathan Estrella, que é mais jovem do que ela: 'Uma relação ótima'

A atriz Elisa Lucinda namora com o fotógrafo Jonathan Estrella há alguns anos e os dois vivem uma relação tranquila e cheia de amor. Ele é mais jovem do que ela - Jonathan está com 33 anos, e Elisa está com 65 anos. Em entrevista na Revista CARAS, a artista contou que já sofreu preconceito por namorar um homem mais jovem, mas não se abala com isso e dá resposta na lata.

"Umas duas ou três pessoas falaram, pensando que ele é meu filho, porque ele parece comigo. A primeira vez a mulher falou assim, ‘seu filho está lindo!’. Aí falei: ‘ele não é meu filho, o que ele faz comigo, filho não faz com a mãe’ (risos). E tem que falar com a cara mais safada que tiver. É para aprender, porque não fazem isso com homens. Até que não tenho sofrido, minha sogra tem 48 anos e me adora. Uma mulher namorando um homem mais novo está em vantagem. Tenho o dobro da idade dele, respeita a minha história. No jogo da vida, nas relações, até meu conceito de respeitar o outro é uma relação ótima, ninguém olha celular de ninguém. Ninguém controla, eu não gosto disso. Nós temos

uma relação muito saudável. Ninguém está aqui por outro motivo a não ser o amor e o desejo", contou.

Além disso, Elisa Lucinda contou que está em relacionamento amoroso, mas não tem problema quando está sozinha. "Embora eu goste de amar, eu vivo bem comigo. Tenho muita coisa para fazer quando estou sozinha, não falta agenda e eu sempre saio, vou dançar, não preciso ter uma companhia para isso. E quando estou com outra pessoa é porque está melhor ainda, é porque o negócio está ótimo! (risos)", disse ela. Leia a entrevista completa aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Lucinda (@elisalucinda)

Elisa Lucinda faz homenagem para o namorado

Do último Dia dos Namorados, Elisa Lucinda fez uma homenagem para o seu namorado, Jonathan Estrella. Nas redes sociais, ela mostrou momentos de carinho do casal e falou sobre o amor deles.

"Nosso namoro nasceu num baile e segue na toada da música que amor é,cheio de movimentos, aprendizagens de novos passos e descobertas. Na sequência de fotos ,tem nóis em nós primeira festa junina… Hoje é dia do amor, o maior sentimento do mundo. Viva @jonathanestrella_ e seu olhar lindo", disse ela na legenda.

Em 2022, Elisa Lucinda também mostrou o seu lado romântico ao elogiar o amado em um post especial. "Toquem os clarins. O homem foi hoje flagrado pelas lentes de minha poesia. O homem faz pescarias com o olhar e com ele realiza nuances e alquimias para que arte seja o que lhe revela. É manhã. No avião vejo sobre as nuvens o sol entrando pelo vidro da janela. 4 de novembro, dia deste batuque do meu amor, e também dia da favela!", disse ela.