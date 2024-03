Dudu Azevedo avalia conquistas na TV e destaca papel de pai: 'Privilégio'

Em entrevista à Revista CARAS, Dudu Azevedo fala sobre história marcada por transformações pessoais e uma inabalável paixão pela arte

Em três décadas de trajetória artística, Dudu Azevedo (45) carrega uma história marcada por experiências significativas, transformações pessoais e uma inabalável paixão pela arte. “Surgiram oportunidades ao longo do caminho, e cada uma delas contribuiu para meu crescimento como pessoa e artista”, compartilha o ator. “É um privilégio dedicar minha vida às artes e seguir meu verdadeiro propósito”, emenda.

Pautado por gratidão e maturidade, ele entrega que os primeiros anos de sua carreira foram repletos de aprendizados, nos quais cada papel era mais do que uma oportunidade, mas sim uma experiência de vida enriquecedora. “Cresci com a liberdade de experimentar e viver cada fase, sem deixar pesar. Escolhi viver e sobreviver das artes adulto, quando entendi que esse era o meu caminho. Que bom que foi assim, entendo como um privilégio”, avalia durante ensaio para marca de moda masculina em um haras de Cotia, interior de São Paulo.

Recentemente, Dudu foi anunciado no elenco da série Cosme e Damião Quase Santos, que estreará, em breve, no Multishow. Além do canal, a série também estará disponível no Globoplay. “Eu fiz uma participação nessa série, um personagem engraçado, passageiro na trama, mas que foi divertido e prazeroso de fazer”, adianta ele, cuja estreia nas telinhas foi em 1994, no seriado Confissões de Adolescente, da TV Cultura.

A empreitada vem após um longo período dedicando-se às tramas bíblicas da RecordTV, emissora da qual saiu em 2021. “Contratos longos trazem uma sensação de estabilida de, tanto financeira quanto no que se refere ao fluxo de trabalho. Hoje, busco projetos que julgo interessantes, tenho a possibilidade de criar, desenvolver e, algumas vezes, escolher, quando o momento é de boas e inúmeras oportunidades”, explica ele, que atualmente pode ser visto na reprise de Gênesis, exibido no horário nobre da emissora.

Dudu também tem investido em sua vertente como comunicador e, inclusive, utiliza as redes sociais para impactar positivamente as pessoas. “Sempre quis ser comunicador, faz tempo que penso e desenvolvo isso. As mensagens que compartilho nas redes vêm de um viés mais forte. No caso, é mesmo o desejo e a importância de propagar boas reflexões, inspirações, bons pensamentos e palavras de conforto e acolhimento”, explica.

Driblando o desafio da autonomia, ele segue em busca de projetos que o instiguem criativamente e que permitam criar e desenvolver novas ideias. “A instabilidade do mercado exige preparação e maturidade para enfrentar os momentos de poucas oportunidades”, afirma o ator. “Mas é também uma oportunidade para explorar novas possibilidades e me dedicar a diferentes áreas, como a música, a comunicação e o audiovisual”, conta.

Sem crises pela chegada da idade, Dudu garante estar feliz ao se olhar no espelho. “O corpo muda, algumas dores crônicas aparecem, mas, no geral, os benefícios que o tempo traz valem muito a pena”, afirma. “Beleza é algo muito relativo. Acredito que a beleza verdadeira tenha relação muito maior com a inteligência, o charme, a forma como o conjunto das características se estabelece. É claro que a beleza física é um ponto, mas não se sustenta sozinha”, reflete.

Solteiro desde o fim do casamento com a médica Fernanda Mader (39), ele acredita no poder do amor romântico e valoriza as relações interpessoais em todas as suas formas. “O amor é o maior presente que nós podemos receber e compartilhar”, diz, sem descartar a possibilidade de viver um novo romance. Enquanto isso, ele aproveita ao máximo seu melhor papel: o de pai, Na companhia do herdeiro, Joaquim (4), o ator se entrega às melhores experiências. “Ser pai é uma das melhores coisas da minha vida”, declara. “É um privilégio poder compartilhar momentos preciosos com meu filho e vê-lo crescer e se desenvolver”, garante ele.

Ainda neste ano, Dudu deve voltar aos longas com a estreia do filme Todo Mundo Tem Problemas com o Amor. “Faço um personagem maravilhoso, dividindo cena com as atrizes Leticia Lima e Sophia Abraão. Nós fomos muito felizes nesse trabalho”, adianta ele, que também estará na série Veronika, do Globoplay.

FOTOS: LEANDRO RAFAEL DA SILVA