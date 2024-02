Dudu Azevedo revela nova paixão : ‘Minha vertente de comunicador está pulsando’

Com 30 anos de carreira, Dudu Azevedo tem focado nas redes sociais compartilhando pensamentos, experiências e sentimentos que provoquem a reflexão

Prestes a estrear no papel de um cantor de pagode na série Cosme e Damião quase santos, do Multishow, estrelada por Rafael Portugal (39) e Cezar Maracujá, Dudu Azevedo (45) tem trabalhado, paralelamente à carreira de ator, seu lado comunicador. À CARAS Brasil, ele conta que tem estudado bastante para usar as redes sociais como ferramenta importante no compartilhamento de mensagens que possam impactar positivamente as pessoas. “Minha vertente de comunicador está pulsando. Meu objetivo é provocar reflexões que possam transformá-las”.

Com o mundo todo conectado, ligado a tudo o que acontece – de bom e de ruim – por meio da internet, Dudu vinha observando e se questionando. Ele acreditava que poderia fazer algo relevante, usando seu nome e sua popularidade. “A rede social é uma ferramenta de comunicação muito bacana, há algum tempo me questionava sobre como poderia utilizá-la melhor. Queria me aprofundar mais, compartilhar mensagens que impactassem positivamente as pessoas, que tivessem um alcance mais profundo. No momento, os meus projetos profissionais estão mais ligados ao meu lado comunicador. A minha vertente de comunicador está pulsando”, conta.

“Já estive outras vezes no papel de comunicador, não é exatamente uma coisa novíssima na minha vida, mas tenho buscado aprimorar e me aprofundar nisso. Escrevo algumas coisas inspiradas em leituras ou experiências pessoais, procurando sintetizar pensamentos, experiências e sentimentos em mensagens que façam sentido para as pessoas através das chaves mais simples, gerando identificação e provocando reflexões que possam transforma-las. Em redes sociais com conteúdos tão fugazes, tão efêmeros, o desafio é ser objetivo sem ser raso. Estou me realizado bastante com isso”, completa o ator.

PAGODEIRO EM SÉRIE

Apesar desse novo foco, Dudu Azevedo não pretende deixar de lado a carreira de ator. Tanto é que aceitou o convite para dar vida a um cantor de pagode na série Cosme e Damião quase santos, prevista para estrear em breve. “Fui gentilmente convidado pela direção, pelo produtor de elenco e pelo querido Rafael Portugal para fazer uma participação na série. O personagem é um pagodeiro um tanto quanto “equivocado”, que tem um flerte com a personagem, que é o pretenso amor do personagem do Rafael Portugal. Foram poucas e curtas cenas, mas muito divertidas, diferente de tudo que eu fiz até hoje!”, revela.

E por falar em pagode, o artista confessa que não é muito fã do estilo musical: “Pagode não é muito a minha praia, mas eu me divirto. Sou facinho quando o ambiente ajuda (risos)”.

Hoje, aos 45 anos e 30 de carreira, Dudu comemora a sua trajetória. “São 30 anos fazendo as mesmas atividades profissionais, me sinto realizado, mas com o desafio de seguir encontrando novos caminhos e me reinventando. Perdurar na carreira artística talvez seja um desafio ainda maior do que o de entrar nela”, diz.

PATERNIDADE

Dudu Azevedo é pai de Joaquim, de 4 anos, de seu antigo relacionamento com Fernanda Mader (40). Ele se derrete ao falar do pequeno e de paternidade: “Meu filho é o meu maior sonho realizado. Aprendo muito sendo pai dele e certamente isso me faz uma pessoa muito melhor. Tento mostrar pra ele os melhores caminhos que conheço com muita conversa e principalmente exemplo. Tento fazer com que ele perceba valor nas coisas simples, respeite suas conquistas e sortes, construir os resultados que deseja. Ser pai é um aprendizado sem fim e uma felicidade das maiores que a vida pode oferecer”.

CARNAVAL E CAMPANHA DE VERÃO

Faltando poucos dias para o carnaval, Dudu Azevedo conta o que pretende fazer nos dias de folia. “Vou me dividir entre a rotina com o meu filho, que inclui praia, cachoeira, lazer e diversão dentro e fora de casa, e uma ou duas presenças pontuais na Sapucaí (Rio de Janeiro). Esse vai ser meu carnaval”, diz.

E neste verão, o ator foi convidado para ser um dos rostos de uma campanha publicitária. “A Australian Gold me convidou pra falar sobre o verão e eu me sinto feliz em dialogar com a marca e seus propósitos. No verão de muito sol e praia do Rio de Janeiro, estar com a pele protegida é fundamental. A escolha de um produto comprometido com a sustentabilidade, com os impactos ambientais é sem dúvida determinante para mim”, fala.