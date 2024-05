Dandara Albuquerque sobre maturidade: 'Viver cada etapa da melhor maneira possível'

Em entrevista à Revista CARAS, Dandara Albuquerque avalia atual momento da carreira e abre o coração ao falar sobre relação com a dança e maturidade

Apaixonada pelas artes desde a infância, a atriz Dandara Albuquerque (35) é formada em Direito e passou na prova da OAB, mas em 2016 decidiu mergulhar de cabeça em seu sonho e investir na carreira artística. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz comenta sobre a mudança de carreira e abre o coração ao falar de maturidade, ela confessa: "Viver cada etapa da melhor maneira possível".

Durante a conversa, Dandara não esconde que é uma mulher bastante preocupada com a sua imagem. Ela avalia o cenário do audiovisual e acredita ser essencial os cuidados com aparência no meio artístico. A atriz menciona que pretende curtir todas as fases de sua vida.

"Sou vaidosa, sim, e sei que ter uma boa aparência na minha profissão é bastante importante. Filtro solar é muito essencial pra mim e, depois dos 30 anos de idade, também comecei a fazer alguns procedimentos estéticos para prevenção. Quero envelhecer bem, viver cada etapa da melhor maneira possível", menciona.

A atriz reforça que lida muito bem com o amadurecimento em frente às câmeras: "Hoje, tenho 35 anos e a cada dia que passa gosto mais do que vejo quando eu me olho no espelho”, celebra Dandara.

NOS PALCOS DA VIDA

A atriz, que brilhou na novela Espelho da Vida (2018) e este ano também foi uma das protagonistas do elenco adulto de Luz, primeiro projeto infantojuvenil da Netflix, mantém o mar como sua fonte de energia para extravasar quando tem cenas difíceis, assim como a dança.

“Esse é um lugar em que me sinto livre e mantenho a minha criança viva. Quando conheci o stiletto, me encantei pelo que eu via nos clipes, aquelas mulheres empoderadas e, ao mesmo tempo, sensuais e elegantes dançando", declara.

Dandara confessa que tem uma relação muito próxima com a dança:"Me faz descobrir como é ser sensual com o meu corpo, com os meus movimentos. Traz para esse lugar muito particular de como eu me sinto bonita, como eu me sinto empoderada”.

