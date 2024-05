Dandara Albuquerque divide felicidade em comédia após trocar o fórum pelos palcos

Em entrevista à Revista CARAS, Dandara Albuquerque relembra trajetória antes de carreira como atriz e pondera sobre paixão pelas artes

Foi pensando, entre outras coisas, em estabilidade financeira, que a atriz Dandara Albuquerque (35) se formou em Direito e passou na prova da OAB. Tudo parecia caminhar conforme o planejado, exceto por um ponto que ela não conseguiu abrir mão: a própria felicidade. Apaixonada pelas artes desde a infância, em 2016 Dandara decidiu mergulhar de cabeça em seu sonho e investir na carreira de atriz. “Muitas coisas aconteceram que me fizeram repensar o Direito e voltar a pensar na possibilidade de ser atriz. Quando eu era criança, queria ser artista. Eu fazia dança, teatro amador e fui muito estimulada a me desenvolver nesse lugar. Fui crescendo e existe essa cobrança de pensar se dá para viver de arte, pois a gente sabe o quanto é difícil. Foi um somatório de coisas que me fizeram escolher uma profissão, talvez, mais estável”, desabafou ela.

Estreando uma nova personagem, a Bia na série de humor Cilada, do Globoplay, a atriz já não tem dúvidas sobre sua decisão. “Sempre quis, de alguma maneira, deixar a minha marca no mundo e talvez com o Direito eu pudesse defender as coisas pelas quais eu acredito e as causas que eu acho importantes. Isso me levou para o universo acadêmico. Mas, em um determinado momento, senti que estava um pouco infeliz e lembrei como eu era feliz nos palcos. Foi quando decidi tomar uma dose de coragem. Voltar para a arte, na verdade, foi uma forma de recalcular a rota. Em 2016, larguei o Direito para estudar Artes Cênicas e eu estava inteira na minha escolha de ser atriz. Comecei a caminhar e todos os caminhos estão se abrindo para mim. É um sinal de que eu fiz a escolha certa”, pontuou ela.

Na série, criada por Bruno Mazzeo (47), Dandara encontrou semelhanças com a sua Bia. Embora considere a personagem meio “sem noção”, elas dividem o amor pela natureza. “Ela é total good vibes! É meio hippie, se preocupa com a energia, é daquelas que abraçam a árvore e amam a natureza. Nada está ruim para ela. Eu amo viajar, gosto de natureza, principalmente cachoeira, curto assuntos holísticos como astrologia e outras ferramentas, me preocupo com a minha energia e a das pessoas”, revelou Dandara, celebrando a sua estreia no humor.

A atriz, que brilhou na novela Espelho da Vida (2018) e este ano também foi uma das protagonistas do elenco adulto de Luz, primeiro projeto infantojuvenil da Netflix, mantém o mar como sua fonte de energia para extravasar quando tem cenas difíceis, assim como a dança. “Esse é um lugar em que me sinto livre e mantenho a minha criança viva. Quando conheci o stiletto, me encantei pelo que eu via nos clipes, aquelas mulheres empoderadas e, ao mesmo tempo, sensuais e elegantes dançando. O stiletto é uma mistura de jazz e da mesma maneira eu preciso da bagagem do balé, porque não é fácil ficar equilibrada num salto alto dançando. E me faz descobrir como é ser sensual com o meu corpo, com os meus movimentos. Traz para esse lugar muito particular de como eu me sinto bonita, como eu me sinto empoderada”, explicou a atriz, que já fez balé, sapateado, jazz e dança de salão e não esconde a própria vaidade.

“Sou vaidosa, sim, e sei que ter uma boa aparência na minha profissão é bastante importante. Filtro solar é muito essencial pra mim e, depois dos 30 anos de idade, também comecei a fazer alguns procedimentos estéticos para prevenção. Quero envelhecer bem, viver cada etapa da melhor maneira possível. Hoje, tenho 35 anos e a cada dia que passa gosto mais do que vejo quando eu me olho no espelho”, celebra Dandara.

FOTOS: CATARINA RIBEIRO