Conforto e segurança levam os VIPs à Marquês de Sapucaí

A bordo de veículos luxuosos, os convidados desembarcam no mundo singular do carnaval

Não há nada melhor do que curtir o carnaval ao lado dos amigos e cercado de segurança e conforto. Para conferir os desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, os convidados do Camarote CARAS tiveram seu trajeto totalmente facilitado pela Chevrolet. Do embarque, realizado no Meeting Point do LSH Hotel, na Barra da Tijuca, até o desembarque na Avenida do Samba, na zona norte da Cidade Maravilhosa, os famosos se deslocaram com tranquilidade e sem preocupações, a bordo da luxuosa Trailblazer, da Chevrolet, SUV que reúne amplo espaço interno, potência, tecnologia e segurança em um só veículo.

O ator Ary Fontoura (90) foi um dos ilustres passageiros rumo à folia carioca. “Todo ano tenho hábito de ir à Sapucaí. Gosto dessa bagunça, faz parte do meu temperamento, mas confesso que tenho preferência por assistir do que desfilar”, disse ele, aos risos e esbanjando vitalidade. “Desfilei uma vez só, em uma homenagem ao Boni, mas não gostei, não. Acho que a gente fica muito preso e que o pessoal da frente se diverte mais. Não senti aquela emoção que sinto quando assisto ao desfile”, completou o veterano das telinhas.

De volta à folia após um hiato de seis anos, Giovanna Antonelli (46) também acompanhou todos os detalhes do evento e elogiou o trabalho dos envolvidos na festa carnavalesca.“Gosto de ver o trabalho das pessoas na Sapucaí, acho muito bonita toda essa arte das costureiras, todo mundo que passa o ano inteiro com esse dia de avenida, isso eu gosto muito de assistir, mas sou mais caseira mesmo”, confessou ela, que descarta a possibilidade de, um dia, cruzar a avenida. “Não penso em desfilar! Deixo para quem samba, eu gosto mais de assistir. Venho prestigiar, amo assistir tudo”, afirmou a estrela, que apareceu deslumbrante com uma produção caprichada e repleta de brilhos.

No ar na novela global Travessia, Flávia Reis (47) aproveitou os dias de folga das gravações da trama para prestigiar a maior festa popular do mundo. “Investi na comédia durante um período. Mas sou, antes de tudo, atriz. É muito interessante ver esse desenho de carreira. Agora, tenho a oportunidade de trabalhar em uma novela que tem outra proposta de dramaturgia. Estou feliz com a possibilidade”, avaliou. “Uma noite linda! Viva o carnaval, viva a vida”, emendou ela, que assim como todos os convidados aprovou o transfer organizado pela montadora.