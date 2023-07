Christiane Torloni defende a urgência de proteger a Amazônia: 'Bandeira global'

Em entrevista na TV CARAS, Christiane Torloni fala sobre a experiência de visitar a floresta junto com a CARAS Amazônia e relembra sua primeira vez no local

A atriz Christiane Torloniesteve presente na experiência CARAS Amazôniae conversou com a TV CARAS sobre o que viveu por lá e a importância da preservação ambiental. Embaixadora da Fundação Amazônia Sustentável, a artista já conhece muito bem a floresta e renova a sua paixão a cada vez que viaja para lá. Na entrevista, ela relembrou a sua primeira vez no local.

"A primeira vez que eu vim para a Amazônia foi nos anos 80. A primeira vez que eu pisei no Rio Negro foi um batizado e foi tão emocionante. Eu senti no coração esse preenchimento. Eu entendi o que estava faltando em uma vivência física. Vir a Amazônia, deixar ela conversar com você e ver que era isso que estava faltando para você se tornar um brasileiro integralmente... A causa nasceu ali. É impossível você se apaixonar por uma coisa e não querer protegê-la. É o amor né", declarou.

Então, ela falou sobre a importância de levar pessoas pela primeira vez para a Amazônia, como o projeto CARAS Amazônia fez com artistas e influenciadores. "A sensação que eu tive é de que estamos mudando. Finalmente você começa a ter uma consciência coletiva de que nós somos a Amazônia, ela não está lá longe. Hoje o mundo fala da Amazônia como nunca falou. Hoje em dia, você não pensa em uma empresa se ela não for sustentável, e pode ser uma empresa de qualquer coisa", comentou.

A estrela ainda comentou sobre a importância da preservação ambiental e a urgência para que isso aconteça. "Quando eu vi a floresta queimar de um jeito que eu nunca tinha visto, eu recebi o chamamento e bora de novo levantar a bandeira de uma causa que não é minha, é uma bandeira global. Essa é a nossa joia, a casa da nossa mãe", declarou.

Confira abaixo a entrevista completa de Christiane Torloni na TV CARAS: