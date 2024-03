Cesar Filho se reinventa em retorno ao SBT: 'Desengravatar o jornal'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Cesar Filho e Elaine falam sobre casamento, rotina em família e projetos profissionais

Após quase dez anos, Cesar Filho (63) está de volta à tela do SBT. Fazendo jus ao ditado de que o bom filho à casa torna, ele chega à emissora com o propósito de inovar o horário nobre do telejornalismo. “É uma volta ao jornalismo, mas não aquele jornalismo em que eu comecei lá nos anos 1980 e que cresci assistindo, com Cid Moreira, Sérgio Chapelin... a gente vai desengravatar, desengessar o jornal. Um jornal mais leve, bem-humorado, apesar das notícias, que sempre são fortes, pesadas”, diz ele, que na semana de estreia já viu o ibope crescer 16%.

Em um caminho inverso ao visto nos últimos tempos — no qual jornalistas migram para o entretenimento —, Cesar regressou aos noticiários e, sem dúvida, Silvio Santos (93) tem parte nisso. “Foi ele que me resgatou, foi ele que me trouxe de volta à TV, e eu devo muito, mas muito ao Silvio Santos. Esperava um dia poder retornar para poder pagar essa dívida que eu tenho com ele. Acho que chegou a hora!”, emenda ele, em conversa exclusiva com CARAS, na residência da família, em Alphaville, Grande SP.

Na nova jornada, Cesar conta com o apoio de sua Elaine Mickely (43), e dos herdeiros, Luma (23) e Luigi (19). “Cesar sempre teve muita ousadia e ambição. Fico feliz em vê-lo feliz. Ele teve uma jornada ímpar no Hoje em Dia e toda a família celebrou essa nova fase. Onde ele põe o dedo, dá certo!”, diz Elaine. Assim como Cesar, ela também se prepara para novos desafios e lançará, no próximo mês, o canal de viagens Me Leva, Elaine.

“Gosto de viajar e de compartilhar dicas, maneiras de montar um roteiro e fazia isso por meio dos stories. E me falavam: isso não pode se apagar em 24 horas! Então, decidi fazer o canal. Já tenho material de Cingapura, Londres, Tailândia e dois lugares no Nordeste. Quero fazer um mix, porque há pessoas que não têm acesso e dizem que viajam através de mim”, diz ela, responsável por organizar as viagens da família.

E vem mais canais por aí! Cesar também se prepara para estrear o seu. “Vou começar com o Show de Bola, eu iniciei como repórter esportivo! Além disso, vou ter o Boa Noite, Brasil, que é um programa de entrevistas, e o Arquivo Pessoal, em que vou contar histórias de bastidores que aconteceram comigo ao longo de mais de 40 anos de carreira”, adianta o apresentador, cujo projeto deve ser exibido simultaneamente em diferentes plataformas digitais, como Spotify, Amazon, Google e Apple.

– Como é a sua relação com Silvio Santos?

Cesar – Sempre foi a melhor possível. Ele tentou me contratar durante duas oportunidades e, depois, quando eu estava livre no mercado, foi ele que me resgatou. Nós já tivemos bate-papos, ele me chamava para conversar, para trocar ideias e gostava de ouvir o que eu tinha para falar; eu apresentava algumas ideias para ele. Eu, admirador, evidentemente, cresci assistindo ao Silvio Santos e acho que ele também manteve isso comigo.

– São mais de 40 anos de carreira. Fazendo um balanço, o que mudou no Cesar?

Cesar – Estou mais maduro, mais experiente. Sei o que quero realmente fazer, aquilo que me dá prazer de fazer. E ainda sou movido a sonhos e a desafios. E o SBT Brasil é um novo desafio na minha vida. Sempre gostei de inovar, de fazer algo diferente e acho que eu vou conseguir. Fiz isso lá atrás, no Globo de Ouro. Eu fiz isso no SBT Manhã, no Notícias da Manhã, quando tirei gravata, usava jeans, apresentava de uma forma descontraída e brincalhona e com o ritmo que o horário pedia.

– Se arrepende de algo?

Cesar – Eu me arrependo do que não fiz. Profissionalmente, talvez, minha ida para a Manchete, que me contratou para fazer dois programas, mas não fiz nenhum. Voltei com o Nilton Travesso no Almanac e, depois que a Manchete faliu, foi quando abriu esse abismo e fiquei fora do ar até o Silvio me resgatar. Então, a opção de ter ido para a Manchete, que foi minha, quando estava na TV Globo, talvez não tenha sido a melhor.

– Vocês estão casados há mais de 20 anos. Qual o segredo?

Cesar – Não existe um segredo que eu possa falar, porque senão todo casamento daria certo, né? O principal é que nós sempre sonhávamos em constituir uma família e ter uma união em que um compartilha com o outro, em que um aprende com o outro. Elaine é uma mulher extraordinária e que me completa em todos os sentidos. O que mais prezo é a admiração, quando você não tem admiração pela outra pessoa, você perde o encantamento. E admiro a alegria que ela tem de viver, tudo para ela está sempre bom. A Elaine nunca está mal-humorada, ela está sempre com a energia positiva.

Elaine – É um casamento de Deus e é verdadeiro. Não é que não tem discussões, mas temos bom senso para resolver. O segredo, claro, além do amor, é ter segurança um no outro e respeito.

– Cesar falou de sua positividade. Sempre foi assim?

Elaine – Eu não deixo nada ficar pesado, por mais que a gente tenha problemas, encaro com leveza. Acordo feliz, com serenidade e passo isso para dentro da casa! É a lente que a gente coloca diante das coisas, é saber tirar lições!

– Tem vontade de voltar para a TV, fazer novelas?

Elaine – Até tenho! Se vier um convite para um personagem legal, quem sabe! E esse período que fiquei afastada foi bom para eu cuidar das crianças, da família.

– Vocês quatro são unidos!

Cesar – O Luigi já falou: eu vou me casar, mas uma viagem por ano eu vou fazer com vocês! Eles gostam, eles aprendem a curtir, principalmente depois de uns anos pra cá, que eles ficaram maiores, eles passaram a opinar no roteiro, passaram a participar das viagens. Elaine – Como eu e Cesar temos um relacionamento aberto com eles, fica mais fácil, se tornou natural essa relação. Viajamos, vamos ao cinema juntos...

– E Luigi vai se casar!

Elaine – Fui me preparando emocionalmente para acontecer esse pequeno desligamento! Mas estou ansiosa, é claro!

Cesar – Eu sempre digo assim: se eles estão felizes, também estou feliz, isso é o mais importante, é o desejo de todo pai e toda mãe.

FOTOS: SAMUEL CHAVES