Casamento de Joshua, filho de Pelé: tudo o que você precisa saber sobre a união

Filho do ídolo do futebol Pelé, Joshua sobe ao altar com Bárbara Meireles em Brasília

Uma história de amor que nasceu em outro país ganhou um capítulo digno de novela. Joshua Arantes do Nascimento (27), herdeiro do Rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-1922), se casou com a estilista Bárbara Meireles (29), em cerimônia plena de romance no Espaço Renascença, em Brasília, diante de cerca de 200 convidados.

O noivo conheceu a eleita em grupos evangélicos nas redes sociais. Os dois mantiveram contato por meio de mensagens por sete meses até se conhecerem pessoalmente e decidirem começar a namorar à distância. Ele, vivendo em Orlando, na Flórida, onde trabalha como treinador e preparador físico. Ela, em Brasília. Foi somente em abril deste ano que ele veio à capital federal para pedi-la em casamento aos sogros, o empresário Adilson Meireles (61) e Carla Meireles (54). É claro que a resposta não poderia ser outra além do ‘sim’! E o tão aguardado dia chegou!

O casal selou o amor eterno sob as bênçãos dos pastores Felipe Dias e Ryan Rangel, ambos da Igreja Presbiteriana Aliança, com direito até a mãe do noivo, a cantora gospel Assíria Seixas (63), acompanhada por Marcos Biank, do Grupo Toccata, cantando o hino de louvor Aqui Estarei, mesma canção que gravou com Pelé para o seu penúltimo disco. “Ele amou e criou com todo carinho todos os filhos. A esse pai, que apesar de muitas vezes ausente por suas viagens e compromissos constantes, procurava estar o máximo presente nos momentos importantes da nossa vida, aniversários, Natais, eventos de escolas, eventos meus… Ele tinha um coração generoso e muito doador em todos os sentidos. Era brincalhão, adorava contar piada e cantar”, relembrou Assíria, emocionada, nas redes sociais, à época do falecimento do ex-marido. “Apesar da saudade e da dor que estamos sentindo neste momento, meus filhos e eu somos confortados com a certeza de que iremos encontrar com ele um dia”, concluiu a cantora e mãe do noivo.

O momento foi de forte emoção, em especial para os irmãos do noivo, Flávia (41), Celeste (27) — gêmea de Joshua —, Gemima (32) e Edinho Nascimento (53), filhos de Pelé que aproveitaram a ocasião para se reencontrarem e colocarem o papo em dia. A aproximação, aliás, tem se tornado cada vez mais intensa desde a morte do ídolo dos gramados. “Estou muito feliz por eles. Formam um casal lindo, apaixonado e com muita cumplicidade. E estarmos aqui hoje, juntos, é muito importante após um ano da perda muito difícil para todos nós. O Joshua é muito carinhoso e amigo, sempre foi o nosso xodó”, comemorou Edinho. “Ele é o meu grude. Estaremos sempre juntos, pois eu ganhei uma nova irmã”, disse Celeste. Por sua vez, Gemima reforçou a luta do casal para se manter sempre unido. “Eles são a prova da força do amor porque não é fácil manter um namoro à distância. Hoje, estamos aqui celebrando a felicidade e o amor dos dois”, comemorou.

Para arrematar a cerimônia com todo o luxo e requinte que a data especial exigia, a noiva escolheu um vestido assinado por uma estilista espanhola, além de véu e grinalda elaborados por uma badalada designer filipina. Bárbara não escondeu toda a emoção que sentiu. “Nos conhecemos de uma forma muito improvável, o que nos dá a certeza de que nosso encontro estava nos planos de Deus, muito antes dos nossos. Foram muitas conversas. Sete meses se passaram até que nos encontramos. E aquela noite, quando nos vimos pela primeira vez, foi tão especial que não queríamos que terminasse. Senti ali que o seu coração estava no meu coração”, se derreteu a noiva, pouco antes de sacramentar a união.

Por sua vez, Joshua resolveu homenagear o pai ao escolher o seu traje para o casamento. O terno e a gravata num tom vibrante de azul representavam a cor favorita de Pelé, além do par de abotoaduras de ouro, com a assinatura do ídolo do esporte. O rapaz também declarou todo o seu amor na cerimônia. “Este ano foi muito difícil para mim. Mas tive você do meu lado, segurando a minha mão. Você é a mulher da minha vida. Nunca tive dúvidas. Seguiremos assim unidos para sempre”, declarou o recém-casado, que deu um verdadeiro show de simpatia e simplicidade com todos os convidados presentes na festa e fez questão de exaltar a memória de seu pai.

Depois da festa, que durou a madrugada inteira, os noivos seguiram para a tão sonhada lua de mel. O destino escolhido foi o estado americano da Carolina do Norte. Agora casados, Joshua e Bárbara escolheram a cidade de Orlando, EUA, onde Joshua já vivia, como seu mais novo lar.

Os noivos com os pais, o irmão Edinho e as crianças da família

Assíria, ex-mulher de Pelé, canta em casamento do filho

Carla e Adilson, pais de Bárbara, Joshua e Bárbara não escondem a brindam com Joshua, Assíria e Edinho

Joshua Nascimento e Bárbara Meireles se casam em Brasília sob a bênção de Edinho, Gemima, Celeste e Flávia, filhos de Pelé.

Alcino Reis Rocha, Fernanda Aguiar, Joe Fraga e Cristienne Minnitti

FOTOS: OS GÊMEOS FOTOGRAFIA E NATÃ KESLLERER