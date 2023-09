Quem é a irmã gêmea de Joshua, filho de Pelé que acaba de se casar?

Um dos filhos de Pelé, Joshua Arantes do Nascimento se casou no final de semana. Você sabia que ele tem uma irmã gêmea?

No último final de semana, Joshua Arantes do Nascimento, um dos filhos de Pelé (1940-2022), se casou com a empresária Bárbara em uma cerimônia luxuosa com a presença da família. Então, os fãs relembrar que o rapaz de 26 anos tem uma Irmã gêmea!

Joshua é irmão gêmeo de Celeste Nascimento. Os dois são frutos da relação de 14 anos de Pelé com a cantora gospel Assíria Seixas Lemos, que era conhecida como Assíria Nascimento quando era casada com o ícone do futebol.

Celeste é discreta e não tem perfis públicos nas redes sociais. Porém, a mãe dos gêmeos já mostrou fotos dos filhos em seu perfil no Instagram. Em 2019, Assíria exibiu uma foto dos filhos gêmeos na formatura da faculdade. “Tão orgulhosa dos meus lindos gêmeos Joshua e Celeste, que se formaram na Universidade de Tampa”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Pelé deixou sete filhos: Kely, Edson, Jennifer, Flávia, Sandra, Joshua e Celeste. E ele também considerava a enteada Gemima como sua filha.

Mãe dos gêmeos de Pelé fez homenagem após a morte do jogador de futebol

Em janeiro deste ano, poucos dias após a morte de Pelé, Assíria Seixas Lemos gravou um vídeo nas redes sociais para homenagear o ex-marido e pai dos seus filhos gêmeos.

"Minha homenagem hoje é para o Edson, com quem fui casada por 14 anos, tive dois filhos, Josh e a Celeste, mas criamos três, porque Gemima, a filha do meu primeiro casamento, era filha do coração dele. Ele amou e criou com todo carinho igual a todos os filhos. A esse pai, que apesar de muitas vezes ausente por suas viagens e compromissos constantes, procurava estar no máximo presente nos momentos importantes das nossas vidas, aniversários, Natais, eventos de escolas, eventos meus... Ele tinha um coração generoso e muito doador em todos os sentidos. Era brincalhão, adorava contar piada e cantar", disse ela.

E completou: "Apesar da saudade e dor que estamos sentindo neste momento, meus filhos e eu somos confortados com a certeza de que iremos encontrar com ele um dia. Ele hoje está nos braços do Pai, face a face com o rei dos reis, Jesus. Então, não é um adeus. Iremos nos encontrar com ele um dia. Obrigada, Edson, por tudo que foi para mim e para os nossos filhos e até logo".