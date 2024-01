Ana Furtado desbrava Portugal: 'Liberdade que eu sempre quis'

Em Passeio Completo, seu novo programa de viagens no YouTube, Ana Furtado visita Portugal

Ano novo e projeto novo! A apresentadoraAna Furtado (50) acaba de estrear seu canal no YouTube. O primeiro destino do programa de viagens, chamado Passeio Completo, foi Portugal. “É algo que eu sempre quis, com a liberdade que eu sempre quis. E com a possibilidade de ter um conteúdo múltiplo, como sempre foi na minha carreira na TV”, afirma ela. “Era um desejo antigo que conseguimos levantar”, vibra.

Passeio Completo nasceu da união de duas paixões: contar histórias e viajar.

Para começar com o pé direito, a artista escolheu o país que faz parte da história de sua família.

Além de explorar a cultura, a vida, a gastronomia e as curiosidades locais, Ana ainda faz um resgate de sua trajetória pessoal enquanto mergulha em uma parcela das raízes brasileiras que, de certa forma, estão por lá, já que grande parte da população brasileira descende de portugueses. “Já temos mais duas viagens previstas. É uma delícia ter esse espaço, do meu jeito, com a minha cara e com tantas possibilidades”, conta Ana.