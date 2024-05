Alex Mapeli relembra internação: 'Passei um sufoco gigantesco'

Em entrevista à Revista CARAS, o influenciador Alex Mapeli relembra diagnóstico e compartilha próximos projetos após casamento com Flávia Charallo

No começo desse mês, Flávia Charallo (25) e Alex Mapeli (25) celebraram e oficializaram a união com um casamento encantador. A festa teve um gosto ainda mais especial depois de um momento de verdadeira provação e superação que Alex enfrentou no início deste ano. No começo do ano, ele precisou ser internado. Em entrevista à Revista CARAS, o influenciador digital relembra: "Passei um sufoco gigantesco".

No mês de fevereiro, Mapeli contraiu catapora e teve um quadro muito mais grave da doença do que geralmente acontece com crianças: “A vida nos surpreende quando menos esperamos. Passei um sufoco gigantesco, quase uma semana internado na UTI. Sim, peguei catapora sendo adulto, que vem muito mais forte".

Apesar de ter enfrentado momentos difíceis durante sua internação, o influenciador digital comenta que teve a fé como um dos seus pilares. Ela o ajudou a passar por essa fase complicada antes do casamento.

Foi bem difícil, mas Deus sabe de tudo e ele nunca deixou de estar do meu lado. Só queria ficar saudável e feliz, perto da minha família”, desabafou o influenciador, que conseguiu se recuperar para o enlace matrimonial menos de três meses depois do susto que levou.

MOMENTO DE CELEBRAÇÃO

Flávia e Alex Mapeli subiram ao altar depois de oito anos de um amor digno dos contos de fadas. No dia especial, tudo saiu melhor ainda do que o esperado. Desde que começaram a namorar, Flávia e Alex já salvavam as mais diversas referências do que queriam para a cerimônia. A ideia era mesmo que os dois tivessem um dia de príncipe e princesa.

Para o futuro, Alex e Flávia já pensam em aumentar a família e dar sequência ao conto de fadas. “A gente já mora junto há oito anos, quisemos a cerimônia para ter as bênçãos. Espero que a gente continue se amando, mantendo a relação de companheirismo, já adotei o sobrenome dele!”, conclui Flávia.

