Saiba porquê Rainha Elizabeth II não era fotografada grávida

Mãe de quatro crianças, a Rainha Elizabeth II nunca teve fotos suas quando grávida divulgadas e vistas pelo público

Na última segunda-feira, 19, o mundo se despediu da Rainha Elizabeth II, que faleceu no último dia 8 aos 96 anos.

Com a presença marcante dos seus filhos Andrew, Anne, Edward e Charles durante as cerimônias e o funeral, muitos entusiastas da Família Real podem ter se perguntado por que nunca viram uma foto da monarca grávida.

Fotos da atual Princesa de Gales, Kate Middleton (40) que gestou George, Charlotte e Louis, foram amplamente divulgadas. E fotografias de Meghan Markle grávida de seu primeiro filho Archie estiveram nos jornais.

Entre os anos de 1948 e 1964, quando teve seus filhos, a Rainha não apareceu em nenhuma foto em que aparentava estar grávida. A gravidez de Elizabeth II era blindada do público por conta de tabus da época.

As quatro gestações da monarca não foram nem mesmo anunciadas. O Palácio de Buckingham apenas fazia um comunicado revelando que a Rainha ficaria ausente por um certo período.

De acordo com o jornal americano The New York Times, em 1948 quando Elizabeth II estava grávida do atual Rei Charles III, foi divulgada a seguinte nota: “Sua Alteza Real Princesa Elizabeth não irá realizar compromissos públicos até o fim de junho”. Cinco meses depois da nota, Charles nasceu.

Outra tradição atual que a Rainha não seguiu foi ser fotografada com o bebê recém-nascido na saída do hospital, o que ocorreu com Princesa Diana, Kate Middleton e Meghan Markle.

