Rei Charles III não acredita em quimioterapia e escolhe tratamento alternativo

Após ser diagnosticado com câncer, Rei Charles III diz que não acredita em quimioterapia e escolhe tratamento alternativo; saiba mais!

Após ser diagnosticado com câncer, rei Charles III diz não acreditar no tratamento com quimioterapia. Segundo o jornalista Tom Bower ao GB News, o monarca irá escolher um caminho alternativo para tratar a doença, já que ele nega a quimio.

O informante real disse que Charles nunca foi crente desse tipo de tratamento. "Ele não acredita, o que eu acho um risco. Ele sempre argumentou contra isso", disse Tom, que ainda afirmou que o rei optou por usar 'poções' para o tratamento.

"Ele acredita muito em ervas e poções naturais. Ele está seguindo o conselho de um homem chamado Michael Dickson, que ele defende há muito anos, e que dirige seu próprio instituto de medicina alternativa natural", informou Tom, que afirma que Charles é um dos poucos que acreditam no médico. "Ele já foi desacreditado por muitos, mas o rei é fiel a ele", acrescentou.

Ao revelar seu diagnóstico de câncer ao mundo, sem contar a área em que foi afetado, o monarca afirmou já estar em tratamento contra a doença. No entanto, Charles não deu detalhes sobre como irá fazer para combater a doença.

Príncipe William fala sobre a doença do pai

Na última quarta-feira, 7, príncipe William fez sua primeira aparição pública desde a revelação do diagnóstico de câncer de seu pai, rei Charles III. O príncipe de Gales compareceu a um jantar de gala em apoio à Air Ambulance Charity de Londres, onde fez um discurso e comentou sobre a doença do monarca.

Segundo o jornal Daily Mail, William expressou sua gratidão para as palavras de conforto que sua família recebeu neste momento tão difícil. Ele também mencionou sua esposa, Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal na última semana.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pelas amáveis mensagens de apoio a Kate e ao meu pai, especialmente nos últimos dias. Significa muito para todos nós”, afirmou o herdeiro ao trono em seu discurso.