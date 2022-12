Rei Charles III faz seu primeiro discurso de Natal e fala sobre a mãe

Rei Charles III grava o seu primeiro discurso de Natal direto da Capela de St. George, que é onde a Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip estão sepultados

O Rei Charles III fez o seu primeiro discurso de Natal neste domingo, 25, com transmissão na TV do Reino Unido. O discurso foi gravado na Capela de St. George, no Castelo de Windsor, que é onde a Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip foram sepultados. Em sua declaração para a nação, o Rei falou sobre o primeiro Natal após a morte da mãe, o clima de esperança que o Natal traz para as pessoas, agradeço pelos serviços das pessoas das forças armadas e da área médica e também fez seus desejos para o futuro.

Vale lembrar que o discurso de Natal da realeza britânica é longa tradição familiar, que começou em 1932 com o Rei George V e foi televisionado pela primeira vez em 1957, já com a Rainha Elizabeth II.

Leia o discurso completo do Rei Charles III no Natal de 2022:

"Estou aqui nesta requintada capela de St. George no Castelo de Windsor, tão perto de onde minha amada mãe, a falecida rainha, está sepultada com meu querido pai. Lembro-me das cartas, cartões e mensagens profundamente tocantes que muitos de vocês enviaram a mim e a minha esposa. E eu não posso agradecer o suficiente pelo amor e simpatia que você mostrou a toda a nossa família. O Natal é uma época particularmente comovente para todos nós que perdemos entes queridos. Sentimos sua ausência em cada virada familiar da temporada e lembramos deles em cada tradição acarinhada".

"Na muito amada canção de natal, 'Ó pequena cidade de Belém', cantamos 'como em tuas ruas escuras brilha a luz eterna'. A crença de minha mãe no poder daquela luz era uma parte essencial de sua fé em Deus, mas também de sua fé nas pessoas. E é algo que compartilho com todo o meu coração. É uma crença na capacidade extraordinária de cada pessoa de tocar com bondade e compaixão a vida dos outros e de iluminar o mundo ao seu redor. Esta é a essência da nossa comunidade e o próprio fundamento da nossa sociedade. Vemos isso na dedicação abnegada de nossas forças armadas e serviços de emergência, que trabalham incansavelmente para nos manter seguros e que tiveram um desempenho tão magnífico enquanto lamentamos a morte de nossa falecida rainha".

"Vemos isso em nossos profissionais de saúde e assistência social, em nossos professores e, de fato, em todos aqueles que trabalham no serviço público cujas habilidades e comprometimento estão no centro de nossas comunidades. E neste momento de grande ansiedade e dificuldades, seja para aqueles em todo o mundo que enfrentam conflitos, fome ou desastres naturais, ou para aqueles em casa que procuram maneiras de pagar suas contas e manter suas famílias alimentadas e aquecidas, vemos isso em a humanidade das pessoas em todas as nossas nações e na Commonwealth, que tão prontamente respondem à situação dos outros. Gostaria de homenagear particularmente todas aquelas pessoas maravilhosamente gentis que tão generosamente doam comida ou doações ou o bem mais precioso de todos, seu tempo, para apoiar aqueles ao seu redor em maior necessidade, juntamente com as muitas organizações de caridade que fazem tão extraordinárias trabalhar nas circunstâncias mais difíceis. Nossas igrejas, sinagogas, mesquitas, templos e gurdwaras mais uma vez se uniram para alimentar os famintos, oferecendo amor e apoio ao longo do ano. Essa solidariedade sincera é a expressão mais inspiradora de amar o próximo como a nós mesmos".

"O Príncipe e a Princesa de Gales visitaram recentemente o País de Gales, mostrando exemplos práticos desse espírito comunitário. Alguns anos atrás, pude realizar um desejo antigo de visitar Belém e a Igreja da Natividade. Lá desci à capela da manjedoura e fiquei em silenciosa reverência ao lado da Estrela de Prata que está incrustada no chão e marca o local do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Significou mais para mim do que posso expressar estar naquele lugar onde, como a Bíblia nos diz, nasceu a luz que veio ao mundo. Embora o Natal seja, obviamente, uma celebração cristã, o poder da luz vencendo as trevas é celebrado além dos limites da fé e da crença. Portanto, seja qual for a fé que você tenha ou não, é nesta luz que dá vida e com a verdadeira humildade que reside em nosso serviço aos outros que acredito que podemos encontrar esperança para o futuro. Vamos, portanto, celebrá-lo juntos e apreciá-lo sempre. De todo o coração, desejo a cada um de vocês um Natal de paz, felicidade e luz eterna", finalizou.