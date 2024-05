Rainha Letizia da Espanha usa look casual chique ao retomar agenda oficial

Voltando as atividades após lesão no pé, Rainha Letizia da Espanha usa look casual chique ao retomar compromissos oficiais; veja!

Nesta sexta-feira, 24, a rainha Letizia da Espanha retomou suas atividades oficiais após um tempo afastada da realeza devido a uma fratura no pé. Ainda em recuperação, a esposa do reiFelipe VI apareceu em público com look casual super chique e deixou os saltos de lado.

Em participação da estreia do documentário 'The Science of African Women – Science by Women' no Palácio da Imprensa de Madrid, a rainha apostou em um conjunto azul-indigo da marca El Corte Inglés. Letizia usou um blazer de um único botão, avaliado em €230 (cerca de R$ 1.290 na cotação atual), e calças retas de €130 (cerca de R$ 729).

Ainda em tratamento contra uma lesão no pé, causada por um acidente doméstico, a monarca escolheu o conforto ao optar pelo tênis para complementar o look. Letizia usou o VivoBarefoot Geo Court III Trainers, de €175 (cerca de R$981), combinado com uma carteira da grife Carolina Herreira.

Vale lembrar que, além da fratura no pé, a rainha Letizia também sofre de neuroma de Morton, que causa inflamação do nervo interdigital do pé por compressão dos metatarsos. Diagnosticada em 2022, a monarca opta por sapatos baixos e confortáveis para evitar o agravamento dos sintomas.

Rainha Letizia da Espanha e mulher premiada usam vestido igual por coincidência em evento

Em 2022, rainha Letizia da Espanha foi protagonista que uma coincidência super engraçada. Em evento na cidade espanhola Mérida, a monarca foi responsável por premiar uma das convidadas que estavam presente. O que ela não esperava era estar vestida com a mesma roupa que a mulher.

Durante a cerimônia, a vencedora foi receber o prêmio com um vestido igual ao da Rainha e as duas caíram na gargalhada. O vestido preto e branco pertencia a uma marca espanhola e, na época, era um lançamento que custava em torno de €50 (ou R$ 250, na cotação da época).

Clique aqui e confira as fotos!