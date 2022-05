Rainha Letizia da Espanha e mulher premiada usam vestido igual por coincidência em evento

A Rainha da Espanha e uma convidada usaram o mesmo vestido preto e branco por coincidência em uma premiação

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 16h30

Uma coincidência engraçada aconteceu com a Rainha Letizia da Espanha (49) quando ela compareceu nesta quarta-feira, 4, em um evento na cidade espanhola Mérida.

Durante a cerimônia, uma mulher foi receber o prêmio com um vestido igual ao da Rainha e as duas caíram na gargalhada.

O vestido preto e branco pertence a uma marca espanhola e é um lançamento que custa em torno de 50 euros, cerca de 250 reais.

A esposa do Rei Felipe VI, ainda usava sapatos pretos e uma bolsa da mesma cor para combinar com o look bicolor que vestia no evento.

Confira aqui a Rainha Letizia com o look igual ao de uma convidada em premiação!

A Rainha Letizia da Espanha usou o mesmo look que uma convidada em

um evento - Foto: Getty Images

O vestido usado pela Rainha e pela mulher premiada custa cerca de 50 euros

- Foto: Getty Images