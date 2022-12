Rainha Elizabeth II: Relembre o primeiro e o último discurso de Natal da monarca

De tecnologia à saudade, Rainha Elizabeth II celebrou o Natal na televisão de 1957 a 2022

A RainhaElizabeth II (1926-2022) transmitiu, pela televisão, o discurso de Natal por 64 anos: entre 1957 e 2021. Com a morte da monarca, é provável que seu filho, o Rei Charles III (74), assuma a responsabilidade da tradição. Desde a primeira transmissão, a prática marcou a data para os britânicos e amantes da família real. O último discurso aconteceu em dezembro do ano passado.

Dona do reinado mais longevo, ela foi pioneira em gravar o dicurso e o transmitir pela televisão, feito que aconteceu no ano de 1957, apenas quatro anos após subir ao trono –a primeira mensagem foi escrita em 1932, pelo Rei George V, avô de Elizabeth II.

No discurso, ela celebrou a evolução da tecnologia, que tornou possível a transmissão. "Minha família se reúne para assistir televisão, e imagino que vocês estejam assim agora. Realmente espero que essa nova mídia irá tornar a minha mensagem de Natal mais pessoal e direta", disse. "Vocês conseguirem me ver hoje, é apenas outro exemplo da velocidade de como tudo está mudando ao nosso redor."

A monarca seguiu dizendo que era normal temer as mudanças e as novas tecnologias, mas reforçou que, o verdadeiro problema eram pessoas que usam as evoluções para disseminar ideias antiquadas. "Hoje, precisamos de um tipo especial de coragem: Não o que usamos nas batalhas, mas o que nos faz defender tudo o que é certo e honesto".

Após 65 anos, no ano de 2021, a rainha transmitiu sua última mensagem de Natal, meses antes de morrer. Na ocasião, ela lamentou a morte de seu marido, o príncipe Phillip (1921-2021), e falou sobre a primeira vez que passou a data sem ele.

"Embora seja uma época de grande felicidade e alegria para muitos, o Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, especialmente, entendo o porquê", começou a monarca, em seu discurso do ano passado.

"A vida, é claro, consiste em separações finais, bem como em primeiros encontros –e por mais que eu e minha família sinta falta dele, sei que ele gostaria que curtíssemos o Natal", continuou. "Mesmo com uma risada familiar faltando este ano, haverá alegria no Natal, pois temos a chance de relembrar e ver novamente a maravilha da época festiva através dos olhos de nossos pequenos."

Neste ano, o tradicional discurso provavelmente será transmitido pelo Rei Charles III, apesar de o palácio de Buckingham não ter determinado o novo orador do discurso. Segundo uma pesquisa realizada pela YouGov, 49% dos britânicos afirmaram que não pretendem assistir à transmissão do sucessor da rainha.