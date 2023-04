Rainha Consorte Camilla Parker tem sido sistema de apoio para Rei Charles antes da coroação

Fonte ouvida por revista americana revelou que Camilla Parker tem ajudado muito seu marido, o Rei Charles III

Nesta quinta-feira, 13, a revista americana People revelou o papel de suporte que a Rainha Consorte Camilla Parker tem com o marido, o Rei Charles III, principalmente agora nas vésperas da coroação.

“Ela é o yin do yang dele”, comentou uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham sobre o relacionamento de Camilla e Charles.

A fonte ainda detalhou para o veículo: “Ela é do tipo que diz: ‘Vai tudo dar certo; vamos lá e continuar com as coisas’”.

O biógrafo da Família Real britânica também comentou sobre o papel de Camilla no casamento: “A presença dela tranquiliza ele. Apesar de todos os obstáculos da majestade, é frio e solitário no topo, e é fácil ver o conforto que ela oferece a ele”.

Charles e Camilla se conheceram em 1970, por uma amiga em comum. Alguns anos depois, em 1981, Charles se casou com a Princesa Diana. Porém, o casamento com Diana não impediu que o atual monarca continuasse a ter um relacionamento com Camilla. Foi só em 2005, alguns anos após a morte da Princesa Diana, que Charles e Camilla se casaram no civil.

Reagiram!

Nesta quarta-feira, 12, Príncipe William e sua esposa Kate Middleton teriam reagido à notícia de que Meghan Markle não comparecerá à coroação de Rei Charles III.

O Palácio de Buckingham confirmou que Príncipe Harry estará presente na coroação que acontece dia 6 de maio, e que, Meghan ficará nos Estados Unidos com os filhos.