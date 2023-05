Rainha Camilla Parker escolhe look branco para a coroação

LOOK

Camilla Parker escolheu um look monocromático para o evento que acontece neste sábado, 06

A nova rainha Camilla Parker Bowles (75), optou por um look branco rendado, com decote redondo e colar de diamantes. O estilista responsável pelo modelo foi Bruce Oldfield, que no passado desenhou uma série de looks icônicos e famosos da princesa Diana.

Segundo especialistas, o modelo de vestido escolhido pela nova rainha é uma variação do que ela costuma vestir em diversas ocasiões reais.

Ainda de acordo com a especialista, a mensagem do dresscode da coroação de Charles III é clara. "Demostra a distinção entre os súditos e o núcleo de poder da realeza, concentrado no Rei Charles III, a rainha Consorte Camilla, o príncipe William e Kate Middleton".

Assim que foi revelado que Bruce seria o responsável pelo look da nova rainha, muitos fãs da Lady Di ficaram ofendidos. Porém o estilista tem uma relação antiga com a família real e viveu uma parceria de 10 anos com eles, especificamente entre os anos 1980 e 1990.

Fotos: Getty Images

Kate Middleton e a princesa Charlotte roubam a cena com seus looks

Kate Middleton e a filha, princesa Charlotte, de 8 anos, roubaram a cena com seus looks impecáveis. As duas usaram tiaras combinando e penteados semelhantes.

As duas também usaram vestidos brancos combinando, ambos da grife Alexander McQueen, que foi a mesma marca que fez o vestido de noiva de Kate para seu casamento com William.