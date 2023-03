Príncipe William veste uniforme militar para receber novo título no País de Gales

O Príncipe William surgiu vestindo um uniforme militar ao receber título e participar de evento real acompanhado da esposa Kate Middleton

Nesta quarta-feira, 1, Príncipe William (41) surpreendeu ao ser fotografado vestindo uniforme militar durante evento real no País de Gales.

O Príncipe de Gales compareceu a uma cerimônia para receber o título de Coronel da Guarda Galesa. Sua esposa, Kate Middleton (41), também compareceu ao evento.

A Princesa de Gales surgiu elegante vestindo um sobretudo vermelho que caiu bem com o chapéu preto que usava. Já William surgiu usando um sobretudo cinza e um chapéu com o símbolo da Guarda Galesa.

Neste mesmo dia 1, também é celebrado o Dia de São David, que é o padroeiro do País de Gales, onde o casal real estava.

“Honrado e encantado de ser o novo Coronel da Guarda Galesa e por juntar-me a amigos, famílias e entes queridos para o desfile do Dia de São David no Quartel Combermere para o almoço”, escreveu o Príncipe no perfil oficial do Instagram do Príncipe e Princesa de Gales.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Despejados!

Ainda nesta quarta-feira, mais uma polêmica surgiu na Família Real britânica. De acordo com o jornal britânico The Daily Mail, Príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle foram despejados da propriedade que o casal tinha na Inglaterra.

A Frogmore Cottage era a única propriedade de Harry e Meghan possuíam na Inglaterra após se mudarem para os Estados Unidos em 2020. A propriedade agora deve passar para o Príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III.