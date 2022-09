Príncipe William e Kate Middleton se encontram com militares que estão no funeral da Rainha Elizabeth II

O Príncipe William e sua esposa Kate Middleton publicaram nas redes sociais fotos ao lado dos militares que estão presentes no funeral da Rainha Elizabeth II

Nesta sexta-feira, 16, o Príncipe William (40) e sua esposa Kate Middleton (40) foram ao seu Instagram oficial agradecer os militares que estão servindo durante o funeral da Rainha Elizabeth II que acontece na próxima segunda-feira, 19.

O casal real publicou uma série de fotos cumprimentando e sorrindo ao lado de diversos grupos de militares da organização Commonwealth, que abrange 53 países.

“Obrigado às tropas de todo Commonwealth que tiraram tempo das preparações do funeral de segunda-feira para nos conhecer”, escreveu o casal na legenda da publicação.

William e Kate ainda pontuaram: “Para aqueles da Australia, Canadá e Nova Zelândia que conversamos, agradecemos por estarem aqui”.

Nos comentários, os seguidores do Príncipe e da Princesa de Gales adoraram a ação e elogiaram os pais de George (8), Charlotte (7) e Louis (4). “Um casão tão respeitável”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Meu casal favorito, Príncipe William e Princesa Kate”.

Luto!

Recentemente, William e Kate se encontraram com alguns apoiares em frente à casa do Rei Charles III (73) e conversaram com os presentes.

Durante uma destas conversas, o Príncipe teria dito que o funeral da próxima segunda-feira “vai ser difícil”.