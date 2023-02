Príncipe William e Kate Middleton são fotografados pedalando em bicicletas ergométricas durante visita real

O Príncipe e a Princesa de Gales foram fotografados se divertindo em bicicletas ergométricas durante uma visita real

Nesta terça-feira, 28, Príncipe William (41) e sua esposa Kate Middleton (41) se divertiram em uma visita real no Sul do País de Gales.

O Príncipe e a Princesa de Gales foram fotografados pedalando em bicicletas ergométricas e esbanjando felicidade, em um centro de lazer.

William usava um clássico terno composto por blazer azul e calças pretas. Já Kate estava elegante com um suéter branco e saia xadrez preta e branca.

O casal real também conversou com socorristas de uma caridade que promove serviços de ambulância aérea na cidade de Aberavon.

“Que dia maravilhoso no Sul de Gales hoje! Centros de lazer como este em Aberavon são o coração das comunidades e cumprem um papel importante em nos ajudar a ter um estilo de vida saudável – incluindo aulas de spin regulares. Na Caridade de Ambulância Aérea de Gales, o novo quarto das famílias tem um papel vital em apoiar famílias, enfermeiros e voluntários. São esses espaços seguros que ajudam nossos socorristas que fazem tanto para nos manterem seguros, sempre”, comentaram William e Kate na legenda da postagem feita no Instagram oficial do casal.

Traição?

Príncipe William está sendo acusado de ter passado o Dia dos Namorados com uma outra mulher e alimentando os boatos de que estaria sendo infiel à Kate Middleton.

Segundo a revista Flesh!, veículos de imprensa da Inglaterra e da Espanha estariam investigando um suposto affair que o Príncipe estaria tendo com uma mulher chamada Rose Hanbury.