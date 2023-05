Príncipe William e Kate Middleton realizam festa luxuosa no Palácio de Buckingham

O Príncipe e a Princesa de Gales deram uma festa cheia de luxo e elegância nos jardins do Palácio de Buckingham

Nesta terça-feira, 9, Príncipe William e Kate Middleton continuaram em clima de celebração após a coroação do Rei Charles III. O casal deu uma festa nos jardins do Palácio de Buckingham.

O Príncipe de Gales estava com um look diferenciado. William manteve seu tradicional terno com gravata azul, mas surgiu usado uma cartola e carregando um guarda-chuva em mãos.

A Princesa de Gales estava deslumbrante com um vestido azul com transparência e que mostrava uma parte de seus braços. Como de costume, Kate usava um elegante chapéu com flores.

No Instagram oficial do Príncipe e da Princesa de Gales, fotos do evento foram publicadas e lia-se na legenda: “Celebrando pessoas que fazem coisas extraordinárias”.

Além de William e Kate, estavam presentes no evento o Duque de Edimburgo Edward e sua esposa Sophie, a Princesa Anne e o Duque e Duquesa de Gloucester.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Festa!

Além desta festa dias após a coroação, Príncipe William e Kate Middleton realizaram outra celebração após a cerimônia de coroação do Rei Charles III e da Rainha Camilla.

No domingo, 7, após a série de shows que celebrou a coroação, William e Kate deram uma festa particular no Castelo de Windsor.