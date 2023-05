Príncipe William deverá fazer discurso no show da coroação do Rei Charles III

Filho mais velho do Rei Charles III, príncipe William deverá fazer um discurso durante o show após a coroação do seu pai

O príncipe William deverá fazer uma homenagem pública para o seu pai, o Rei Charles III, durante o final de semana de celebração da coroação. De acordo com o site da Revista People, a imprensa internacional especula que ele deverá fazer um discurso durante o show de coroação, que acontecerá no domingo, 7, após a celebração oficial.

O discurso acontecerá no Concerto da Coroação, que é um evento que acontecerá no Castelo de Windsor, e terá como foco homenagear o rei por seu serviço ao povo e também deverá falar sobre a rainha consorte Camilla.

O Concerto da Coroação será um grande festival com apresentações de Lionel Richie, Katy Perry e Andrea Bocelli. Tom Cruise deverá gravar um vídeo para o momento e o Ursinho Pooh também aparecerá no telão.

Vale lembrar que William também participará da celebração oficial da coroação na Abadia de Westminster. Ele deverá se ajoelhar em frente ao pai e dizer: “Eu, William, príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você e a fé e a verdade que levarei até você, como seu suserano de vida. Que Deus me ajude”. Este momento de William vai remeter ao que o príncipe Philip fez na coroação da Rainha Elizabeth II, quando ele também fez um juramento de joelhos.

Além disso, o príncipe William deverá ajudar os bispos a colocarem o manto no Rei Charles III. O filho mais velho dele, o príncipe George, de 9 anos, também terá um papel na coroação. Ele será um dos Pajens de Honra do evento, ao lado de outras crianças da família. Inclusive, George será o futuro rei mais jovem a participar de uma coroação com um papel especial no evento.