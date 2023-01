Príncipe Harry diz que mulher 'com poderes' lhe passou mensagem de Diana

Harry conversou com mulher que teria poderes sobrenaturais sobre a falecida mãe Diana

Apesar do lançamento do livro de memórias de Harry estar a poucos momentos de ser lançado, o jornal 'The Guardian' conseguiu uma cópia do manuscrito e revelou experiência sobrenatural do Príncipe.

Em um dos capítulos, o ruivo conta que sempre quis ter contato com sua mãe Lady Di, mas não acreditava que alguém podia ajudá-lo. No entanto, após alguns amigos indicarem uma mulher 'com poderes', que ele não disse ser médium ou algo do tipo, ele aceitou falar com ela.

“No minuto em que nos sentamos juntos senti uma energia ao seu redor”, começou o relato do encontro. Ele contou que a mulher disse a ele que também sentiu uma energia ao seu redor e disse que a mãe dele "estava com ele". “Eu sei. Eu tenho sentido isso ultimamente", disse o príncipe sobre Diana.

Ela então o corrigiu dizendo que ela estava com ele naquele momento e Harry escreveu que o pescoço dele ficou quente e os olhos lacrimejaram.

A mulher disse a Harry que sua mãe sabia que ele estava “procurando clareza”, “sentia sua confusão” e sabia que ele tinha “muitas perguntas”, mas que as respostas viriam com o tempo.

“Você está vivendo a vida que ela não poderia. Você está vivendo a vida que ela queria para você", disse a mulher ao marido de Meghan Markle.

Ele afirmou, então, que precisava de uma prova do que o que a mulher dizia era verdade. Ela, então, falou sobre a história de um enfeite de Natal com o rosto da rainha Elizabeth II que o filho dele, Archie, havia quebrado. Ela disse que Diana estava lá e que tinha rido um pouco da história.

“Sua mãe disse… algo sobre um enfeite de Natal? De uma mãe? Ou uma avó? Caiu? Quebrou?", questionou a mulher.

