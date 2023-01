Harry conta que usou drogas pesadas na adolescência para se sentir diferente

Jornal 'The Sun' vazou parte do livro de memórias de Harry, que falou sobre consumo de substâncias ilícitas

Após lançar a série da Netflix 'Harry & Meghan' sobre o casal, príncipe Harry irá lançar um livro de suas memórias. O jornal The Sun, no entanto, teve acesso a uma cópia antes dele chegar às mãos do público.

Revivendo a adolescência, Harry contou que usou cocaína durante uma viagem de fim de semana de caça e que depois dessa ocasião consumiu mais.

"Claro que eu estava usando cocaína nessa época. Na casa de alguém, durante um fim de semana caçando, me ofereceram uma cerreira e desde então eu consumi mais", contou.

O duque ainda falou sobre o que sentiu quando usava a droga. "Não era muito divertido e nem me fez sentir especialmente feliz como parecia acontecer com os outros, mas me fez sentir diferente e esse era meu objetivo principal. Sentir, ser diferente.", escreveu.

Ele continuou o relato: "Eu tinha 17 anos e estava disposto a experimentar quase tudo para alterar o padrão pré-estabelecido, pelo menos, era o que eu tentava me convencer".

"Naquele tempo eu era capaz de mentir para mim mesmo da mesma maneira que mentia para os membros da realeza", comentou.

Confira trailer da série Harry & Meghan: