Príncipe Harry defende a necessidade de proteger a família. Saiba o motivo

Príncipe Harry envia declaração ao tribunal do Reino Unido para defender a sua preocupação com a segurança da esposa e dos dois filhos

O príncipe Harry escreveu uma declaração para ser lida no tribunal do Reino Unido sobre o caso em que ele solicita segurança policial para a sua família quando estiverem na Inglaterra. Isso porque eles perderam o direito a usar os seguranças da Família Real Britânica quando pediram para deixar de cumprir os deveres como membros da realeza. Um audiência aconteceu nesta semana e os advogados dele leram uma mensagem do príncipe sobre a importância de se preocupar com a segurança de sua esposa, Meghan Markle, e dos dois filhos, Archie e Lilibet.

Em sua mensagem, ele contou que precisou se afastar os deveres reais para proteger sua família e se mudar para os Estados Unidos em 2020. “Foi com grande tristeza para nós dois que minha esposa e eu nos sentimos forçados a abandonar esta função e deixar o país em 2020. O Reino Unido é minha casa. O Reino Unido é fundamental para a herança dos meus filhos e um lugar onde quero que eles se sintam em casa tanto quanto onde vivem neste momento nos Estados Unidos. Isso não pode acontecer se não houver possibilidade de mantê-los seguros quando estirem em solo britânico. Não posso colocar minha esposa em perigo e, dadas as minhas experiências de vida, estou relutante em me colocar desnecessariamente em perigo também”, escreveu ele.

Os advogados dele ainda informaram que Harry se ofereceu para cobrir os custos da segurança nacional, mas isso foi rejeitado pela corte. Desse modo, os representantes dele informaram que ele não se sente seguro em levar a família ao Reino Unido e que, por isso, não consegue visitar seus entes queridos e nem apoiar suas instituições de caridade.

Enquanto isso, o Ministério Público informou que a segurança do príncipe Harry deve ser discutida caso a caso, já que ele não faz mais parte da família real, mas sabem da relação dele com a realeza e seu histórico familiar.

Vale lembrar que os filhos de Harry e Meghan não vão à Inglaterra desde meados de 2022, quando foram à região para celebrar o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II e também o aniversário de um ano de Lilibet.

Meghan Markle e Príncipe Harry vão produzir novo filme da Netflix

Meghan Markle e o príncipe Harry já possuem um novo projeto com a Netflix para chamar de seu. Esse projeto faz parte do acordo milionário que o casal assinou com a plataforma de streaming há alguns anos. Segundo a coluna Page Six, do jornal “The New York Post”, a duquesa de Sussex se unirá ao marido para produzir a versão cinematográfica do livro “Meet Me at the Lake” [Encontre-me no Lago], de Carley Fortune.

A obra apresenta semelhanças com a vida real do duque e da duquesa de Sussex erelata uma história de amor entre um casal que se encontra em torno dos 30 anos, em um cenário próximo a Toronto, onde a ex-atriz morou quando começou seu relacionamento com Harry. A fonte da coluna comentou: “Eles adoram histórias de amor e comédias românticas”, afirmou, justificando o interesse do casal na história de Carley.