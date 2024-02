Princesa alemã choca ao tirar a roupa para revista masculina

A princesa Xenia é a primeira integrante da realeza europeia a posar sem roupas em uma revista masculina

A princesa alemã Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, da Saxônia, surpreendeu a realeza europeia com uma atitude inesperada. Ela aceitou o convite para posar para um ensaio fotográfico de uma revista masculina da Alemanha e o projeto foi publicado na edição de março.

Com o ensaio, ela se tornou a primeira integrante de uma família real da Europa a ser clicada sem roupas. Nas fotos, ela fez topless e investiu nas poses ousadas. Na revista, ela disse que “toda mulher é bonita do jeito que é”. “Você não tem que se conformar com os padrões ou fazer cirurgias em seu corpo para agradar alguém. Eu tenho estrias e tenho orgulho de mostrá-las”, disse ela.

Vale lembrar que Xenia é tataraneta do rei Friedrich August III, que foi o último a governar a Saxônia entre 1918-1919, quando abdicou do trono. Ela tem 37 anos e faz parte da aristocracia internacional, além de já ter feito parte de um reality show chamado Real Celebrities, Real Life.

Saiba onde a princesa Diana foi sepultada

A princesa Diana foi um dos membros mais amados da realeza britânica e sua morte trágica sempre é relembrada. Ela faleceu no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro na cidade de Paris, na França. Porém, você lembra onde ela foi enterrada? Confira aqui:

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens. Vale lembrar ainda que outros membros da família da princesa não estão sepultados perto dela. A família Spencer está sepultada na Igreja de Santa Maria, em Great Brington, mas o irmão de Diana não quis colocá-la junto com os entes queridos por causa de sua segurança.