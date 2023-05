Netos da rainha Camilla desempenham papel especial durante coroação

George estava ao lado dos netos de Camilla e se tornou o primeiro futuro rei a desempenhar um papel oficial em uma cerimônia de coroação

Os netos da rainha Camilla se destacaram em sua coroação histórica. Gus Lopes, Louis Lopes e Freddy Parker Bowles, todos com 13 anos, serviram como Pajens de Honra de sua avó na cerimônia de coroação da Abadia de Westminster no sábado, 06.

Enquanto Gus, Louis e Freddy desempenhavam o papel cerimonial, seus pais e irmãs observavam dos bancos da Abadia de Westminster. A rainha Camilla tem dois filhos de seu primeiro casamento com Andrew Parker Bowles - o filho Tom Parker Bowles e a filha Laura Lopes - e é avó de cinco filhos. Tom tem o filho Freddy e a filha Lola Parker Bowles, 15, com a ex-esposa Sara Buys, enquanto Laura tem os gêmeos Gus e Louis e a filha Eliza Lopes, 15, com o marido Harry Lopes.

Os meninos atuaram como Pajens de Honra da Rainha Consorte. Rei Charles III era apoiado por seu neto, o Príncipe George, junto com Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay e Ralph Tollemache.

Já a participação na coroação do príncipe George, de 9 anos, fez história, pois ele é o primeiro futuro rei a desempenhar um papel oficial em uma cerimônia de coroação.

Um porta-voz do país do futuro rei, príncipe William e Kate Middleton, disse anteriormente à People que o príncipe e a princesa de Gales estavam "muito animados e encantados" com o fato de seu filho mais velho servir como pajem.

Kate Middleton e a princesa Charlotte roubam a cena com seus looks

Kate Middleton e a filha, princesa Charlotte, de 8 anos, roubaram a cena com seus looks impecáveis. As duas usaram tiaras combinando e penteados semelhantes.

As duas também usaram vestidos brancos combinando, ambos da grife Alexander McQueen, que foi a mesma marca que fez o vestido de noiva de Kate para seu casamento com William.