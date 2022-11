Meghan Markle sofreu ameaças quando morou no Reino Unido

A Duquesa de Sussex Meghan Markle recebeu "ameaças nojentas" antes de se mudar para a Califórnia

A ex-atriz americana e atual esposa do príncipe Harry (38), Meghan Markle (41) teria enfrentado várias ameaças enquanto morava no Reino Unido. As informações são do Channel 4 News.

Em entrevista ao telejornal britânico, Anil Kanti Basu, ex-chefe de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres, disse que ela recebeu mensagens "nojentas e muito reais".

“Falei publicamente por muitos anos sobre a ameaça do terrorismo de extrema direita neste país. Se você tivesse visto as coisas que foram escritas e as estivesse recebendo – o tipo de retórica que está online – se você não sabe o que eu sei, você se sentiria ameaçado o tempo todo”, explicou ele.

Basu observou que ele e sua equipe investigaram as supostas ameaças contra Markle e “processaram” várias pessoas envolvidas.

O príncipe Harry mencionou diversas vezes sobre querer manter a esposa e seus dois filhos, Archie (03) e Lilibet (01), em segurança.

Meghan Markle relembra momento terrível de sua vida e fala sobre saúde mental

Meghan Markle, chamada de "Tungstênio" pelo próprio Rei Charles III (73), lançou mais um episódio do seu podcast, o Archetypes, presente no catálogo do Spotify. Em conversa com as atrizes Constance Wu (40), Deepika Padukone (36) e Jenny Slate (40), ela abordou assuntos sobre saúde mental e alguns estereótipos usados para descredibilizar as mulheres.

A Duquesa de Sussex, que confessou ter sofrido com pensamentos suicidas durante uma entrevista concedida à Oprah Winfrey, se abriu sobre um momento terrível que passou: “No meu pior momento de finalmente estar conectada [com alguém conhecido], meu marido encontrou uma referência para eu ligar e eu liguei para essa mulher. Ela não sabia, e eu estava até ligando para ela e ela fazendo compras na mercearia”, disse Meghan.

“Eu podia ouvir o pequeno bipe, e eu disse 'oi', me apresentei e eu podia ouvi-la dizendo 'desculpe, quem é?' Eu estava dizendo que precisava de ajuda, ela podia ouvir o estado terrível em que eu estava.” finalizou.