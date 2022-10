Kate Middleton segura bebê no colo durante visita a hospital

A Princesa de Gales, Kate Middleton foi fotografada segurando um bebê em seus braços durante uma visita a um hospital na Inglaterra

Nesta quarta-feira, 5, Kate Middleton (40) compartilhou no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales, algumas fotos de sua visita a um hospital na Inglaterra.

A Princesa apareceu segurando um bebê no colo e conversando com uma mãe e funcionários que estavam no hospital focado em saúde mental materna.

A mãe de George (9) , Charlotte (7) e Louis (4) usava um estiloso vestido amarelo que combinou com uma luxuosa bolsa azul escura.

“Com um foco na saúde mental materna, juntamente com instalações noturnas pioneiras, o Royal Surrey County Hospital garante que as mulheres e suas família se sintam seguras, apoiadas e tenham as melhores chances de desenvolver esses vínculos precoces, que são tão importantes e cruciais para que os bebês cresçam e prosperem. Foi adorável conhecer algumas novas mães e os seus bebês que são apoiados por uma equipe tão brilhante no hospital”, escreveu a Princesa na legenda da postagem.

Na semana passada, Kate se encontrou com alguns fãs e viu uma foto de seu noivado em 2010. A Princesa de Gales comentou a reação de seus filhos quando viram a fotografia de mais de uma década.

Kate revelou qual foi a reação dos filhos ao verem estas fotos antigas: “As crianças olham para essas fotos e dizem: ‘Mamãe, você parece tão jovem’”.