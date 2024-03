Kate Middleton pode estar sofrendo com Efeito Streisand; saiba o que significa

Segundo imprensa britânica, Kate Middleton está sendo afetada por um fenômeno midiático conhecido como 'Efeito Streisand'; entenda

Desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano, a princesa de Gales, Kate Middleton, tem evitado aparições públicas. No entanto, seu 'desaparecimento' acabou despertando todos os holofotes e colocando a realeza na mira do público. Por isso, a imprensa britânica, como o jornal The Independent, aponta que ela possa estar enfrentando o Efeito Streisand.

Isso significa que ao tentar 'esconder' informações sobre algo que anteriormente não era considerado tão ‘relevante’, como detalhes de uma cirurgia comum, a realeza acabou despertando ainda mais o interesse do público. Vamos entender mais sobre o significado desse fenômeno em relação ao 'desaparecimento' da princesa a seguir:

O que é Efeito Streisand?

Em 2022, Barbra Streisand não ficou nada contente ao encontrar fotos de sua mansão circulando gratuitamente na internet. Por isso, a atriz e cantora decidiu entrar com um processo contra os autores dos registros, os ambientalistas Kenneth e Gabrielle Adelman, que estavam tentando documentar a erosão costeira na região onde a estrela morava.

Por isso, as fotos faziam parte de uma pesquisa do casal, que, inclusive, só tinha recebido seis acessos aos registros, incluindo as visitas de Barbra, seus advogados e de um vizinho da estrela. Dessa forma, a cantora acabou perdendo o processo e ainda teve que pagar uma multa aos autores do registro. Mas a história não para por aí.

Depois que o público tomou conhecimento do processo, os números de acesso nos registros explodiram. Ao tentar proteger sua privacidade, Barbra acabou trazendo ainda mais os holofotes e esse fenômeno acabou ficando conhecido como efeito Streisand. Agora, ele é apontado como a causa do interesse no 'sumiço' de Kate Middleton.

Onde está Kate Middleton?

Distante dos compromissos reais, que foram cancelados pouco antes de sua cirurgia abdominal em janeiro, Kate Middleton tem gerado preocupação entre os admiradores da coroa britânica. Até o momento, a causa do procedimento cirúrgico não foi revelada e poucos detalhes foram confirmados pela realeza, apesar de muitos boatos, como o de que a princesa estaria em coma.

Na imprensa britânica, as teorias têm ficado cada vez mais intensas, principalmente depois que Kate compartilhou uma foto ao lado dos filhos, mas confirmou posteriormente que o registro foi manipulado. Até o momento, o que se sabe oficialmente é que a princesa deve retornar aos compromissos oficiais após a Páscoa.

De acordo com o jornal Sunday Times, fontes próximas à família real informaram que Kate e o marido, o príncipe William, têm o plano de falar sobre a cirurgia que ela passou e sua recuperação em breve para colocar um ponto final nos rumores. Porém, tudo deverá acontecer da forma que eles planejam; saiba os detalhes sobre o possível pronunciamento.