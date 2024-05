Kate Middleton curte a companhia da família durante luta contra o câncer

Após se afastar da mídia para enfrentar o tratamento contra o câncer, Kate Middleton busca refúgio com sua família, diz reportagem

A princesa de Gales Kate Middleton, de 42 anos, está longe da mídia desde janeiro, quando passou por uma cirurgia no abdômen e foi diagnosticada com câncer. Apesar de não aparecer na imprensa ou em eventos oficiais, ela segue a sua rotina perto da família. De acordo com reportagem da revista People, ela foi vista com sua família recentemente em um passeio.

Porém, ela não foi fotografada para respeitar seu pedido de privacidade enquanto se recupera da doença e faz as sessões de quimioterapia. Kate segue uma rotina tranquila, com momentos em família, idas ao médico e pequenas tarefas no dia a dia.

Mesmo de longe, ela acompanha o andamento de seus projetos sociais e as entidades que apoia. Além disso, ela recebe várias cartas dos fãs com desejos de plena recuperação. Inclusive, ainda não existe previsão de quando Kate Middleton voltará aos eventos oficiais da realeza. Isto só deve acontecer quando o médico autorizar.

Recentemente, o príncipe William foi questionado sobre como a Kate está em seu tratamento e ele disse que está tudo certo. “Ela está bem, obrigado”, afirmou ele. Uma fonte da revista People contou que Kate recebe todo o apoio que precisa de sua família. “Ela tem a força interior, o apoio do marido e da família extraordinária para que possa se concentrar no que é importante, que é recuperar sua saúde”, informou.

Atualmente, Kate conta com a companhia dos filhos em casa, já que George, Charlotte e Louis estão de férias da escola até 3 de junho. Além disso, William cancelou sua agenda de compromissos até 4 de julho por causa das eleições gerais no Reino Unido e também terá mais tempo para curtir a família.

Relembre o discurso de Kate Middleton

No vídeo para anunciar que está com câncer, Kate Middleton disse:"Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer pessoalmente por todas as mensagens maravilhosas de apoio e por entenderem enquanto eu estava me recuperando da cirurgia. Tem sido meses incrivelmente difíceis para toda a família, mas eu tive um time médico fantástico, que tiveram o melhor cuidado comigo pelo qual eu sou muito grata. Em janeiro, eu fiz uma grande cirurgia abdominal em Londres e, naquele momento, foi dito que a minha condição não era cancerigena. A cirurgia foi um sucesso, mas os testes depois da cirurgia encontraram um câncer presente", disse ela.

E completou sobre a necessidade de fazer quimioterapia: "Meu time médico recomendou que eu fizesse um tratamento preventivo de quimioterapia e estou agora nos estágios iniciais desse tratamento. Claro que veio como um choque e William e eu estamos fazendo tudo o que podemos para processar isso de forma privada pelo bem de nossa família. Como vocês podem imaginar, isso leva tempo. Isso demora um tempo para eu me recuperar da grande cirurgia e começar o meu tratamento, mas o mais importante é que nos deu tempo de explicar tudo para George, Charlotte e Louis de um jeito que fosse apropriado para eles. E garantir que eu vou ficar bem".

Por fim, ela falou sobre o marido e pediu privacidade neste momento. "Como eu disse para eles, eu estou bem e ficando mais forte a cada dia e focando nas coisas que vão me ajudar, na minha mente, corpo e espírito. Ter William do meu lado é uma ótima fonte de conforto e apoio também. Como o amor, suporte e gentileza que estão sendo demonstrados por mim de vocês, o que significa muito para nós. Nós esperamos que vocês entendam que há uma família, nós precisamos de algum tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo o meu tratamento. Meu trabalho sempre me trouxe eu grande sentimento de alegria e eu espero poder voltar em breve quando eu puder. Mas, agora, eu estou focada em me recuperar completamente. Neste momento, eu penso em todos que suas vidas foram afetadas pelo câncer. Para todos que enfrentam essa doença, de alguma forma, por favor, não percam a fé e a esperança, Vocês não estão sozinhos", disse ela.