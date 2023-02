Helen Mirren emociona com homenagem para a Rainha Elizabeth II no BAFTA

Helen Mirren faz agradecimento especial para a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos, durante a premiação do BAFTA

A atriz Helen Mirren fez uma homenagem especial para a Rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos em setembro de 2022, durante a premiação do BAFTA neste domingo, 19. Ela falou sobre a importância do apoio da monarca falecida para o cinema britânico ao longo de sua vida.

Com o príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, na plateia, Mirren fez um agradecimento para a rainha. “O cinema britânico não estaria onde está hoje sem seu apoio leal. Em 1952, sua coroação teve o mundo assistindo. Desde então, ela era inquestionavelmente a protagonista do país, mas tão misteriosa quanto uma estrela do cinema mudo”, disse ela.

E completou: “Quem mais conheceria os cantores, atores e performers mais famosos do mundo e os transformaria em seu elenco de apoio? Ao longo do seu reinado de 70 anos, ela conheceu os maiores ícones do cinema e testemunhou a evolução da era de ouro de Hollywood até o nascimento do sucesso de bilheteria. Sua Majestade estava na primeira fila para tudo”.

Por fim, ela disse: “Ela apoiou mais de 50 organizações culturais e, em 2013, foi sua vez de ser homenageada com um BAFTA em reconhecimento ao excelente patrocínio da rainha à indústria cinematográfica e televisiva. O melhor do cinema faz o que Sua Majestade fez sem esforço: nos manter juntos e unidos. Sua Majestade, você é a estrela principal da nossa nação. Em nome do BAFTA, obrigada por tudo o que você fez por nossa indústria de cinema e televisão”.

Helen Mirren já interpretou a Rainha Elizabeth II no filme A Rainha, de 2006, e na peça The Audience, de 2015.

Causa da morte da Rainha Elizabeth II

O Registro Geral da Escócia divulgou o atestado de óbito da rainha Elizabeth II, que faleceu de causas naturais, aos 96 anos, no dia 8 de setembro.

A filha, princesa Anne, foi quem registrou a morte da monarca, às 15h10. A britânica está enterrada no mesmo local que o pai, o rei George VI, a mãe, a rainha Elizabeth, a irmã, a princesa Margaret, e o marido, o príncipe Philip. Recentemente, a família real compartilhou uma foto do túmulo.

"A rainha foi enterrada junto com o duque de Edimburgo, na Capela Memorial do Rei George VI. Que as revoadas dos anjos cantem para o teu descanso", disseram no comunicado nas redes sociais da realeza britânica.