Futura rainha da Espanha, Princesa Leonor completa 18 anos e faz juramento especial

Princesa Leonor comemora seu aniversário de 18 anos com cerimônia oficial para mostrar que está pronta para ser rainha

A princesa Leonor, filha do Rei Felipe VI e da Rainha Letizia e conhecida como a Princesa de Asturias, está pronta para ser rainha da Espanha. Nesta terça-feira, 31, ela completou 18 anos de idade e fez o seu juramento de lealdade à Constituição em uma cerimônia oficial no Parlamento de Madrid. O momento é histórico e tradicional para a família real espanhola, já que, a partir deste momento, a jovem princesa pode substituir o seu pai em sua ausência.

Em um discurso recente, ela afirmou: “Compreendo muito bem e estou ciente de qual é o meu dever e o que implicam as minhas responsabilidades”. Vale destacar que ela será a primeira rainha regente em 150 anos, desde a rainha Isabel II, que reinou de 1833 a 1868.

Atualmente, a princesa faz o seu treinamento militar na Academia Geral Militar de Saragoça, que é algo obrigatório para um futuro monarca e dura três anos. Logo depois, ela também deve prestar o serviço obrigatório de três anos na escola naval e ainda quer cursar direito na universidade. Além disso, ela sabe jogar tênis, velejar, ginástica e tocar violoncelo.

Você sabia? Princesa Leonor já viveu affair com um brasileiro

A princesa Leonor de Bourbon, da Espanha, terminou o namoro com um rapaz brasileiro, informou o jornal El Nacional, em meados de 2023. Fontes da família real espanhola contaram que o affair chegou ao fim há pouco tempo e que os dois são apenas amigos.

A publicação ainda informou que o romance chegou ao fim porque eles vão seguir caminhos diferentes depois do fim da escola. Ela vai estudar Direito e se preparar para subir ao trono no futuro. Por sua vez, o brasileiro vai estudar na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que o romance se tornou público no início de junho quando a informação circulou pela imprensa internacional. O rapaz brasileiro foi identificado como Gabriel, de 18 anos. Os dois se conheceram na escola UWC Atlantic, no País de Gales, onde estudaram.

Gabriel nasceu em São Paulo e foi criado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é filho de um casal milionário, um analista financeiro e uma publicitária. O pai dele trabalha no Deutsche Bank, é doutor em filosofia em uma universidade nos Estados Unidos e é especialista do mercado financeiro. A mãe dele é uma publicitária com carreira de sucesso. A família vive em um apartamento de luxo em Manhattan. O jovem joga futebol e fala português, inglês e um pouco de alemão.