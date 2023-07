Especialista em linguagem corporal aponta crise no casamento de príncipe William e Kate Middleton

De acordo com a especialista, William anda autoconsciente sobre suas interações com a esposa

Nesta quinta-feira, 06, Kate Middleton prestigiou uma partida da Royal Charity Polo Cup 2023, armada no Guards Polo Club em Egham, na Inglaterra. Enquanto a princesa de Gales acompanhava o jogo animada da plateia, príncipe William estava em campo, defendendo um dos times.

Ao final da partida, Kate presenteou a equipe vencedora com um troféu e, na sequência, parabenizou o marido, autor do gol da vitória, com um abraço e beijos nas bochechas. A cena acabou viralizando nas redes sociais pela troca de carinhos entre os futuros rei e rainha da Inglaterra.

De acordo com especialistas em linguagem corporal, William não estava assim tão confortável em receber os parabéns da esposa. Segundo a imprensa especializada na cobertura da família real britânica, o príncipe ofereceu o tipo de saudação que alguém faria a um conhecido de negócios: um beijo desajeitado em ambas as bochechas.

Ao jornal MailOnline, a especialista em linguagem corporal Judi James disse: "Kate parece muito mais confortável cumprimentando o marido com um beijo. William, por sua vez, apesar de se aproximar, curvar os ombros, inclinar-se para a frente e realizar um gesto de abraço, mantém as coisas mais formais quando chega até ela".

Ainda de acordo com a especialista, o momento mostra que William anda autoconsciente sobre suas interações com a esposa. "Existem três razões bastante práticas para isso: em primeiro lugar, o beijo na bochecha é um ritual difícil que muitas vezes confunde os homens. Depois, há o espírito machista do polo. Por último, ele deve estar tristemente ciente dos beijos icônicos, mas reveladores, de seu pai com sua mãe em eventos semelhantes".

Expert na realeza dá detalhes sobre a relação de príncipe William e Kate Middleton

Tom Quinn, autor de diversos livros sobre a monarquia britânica moderna, falou sobre o relacionamento do príncipe e da princesa de Gales numa entrevista ao site Express. Ele disse que um insider de Kensington certa vez lhe confidenciou: "Kate trata [William] como um quarto filho porque ele tem acessos de raiva".

"Eles têm brigas. Não é um casamento perfeito. Eles têm brigas terríveis", acrescentou o próprio Quinn, que, entre vários livros, publicou o "Palácios reais: memórias íntimas de membros da realeza se comportando mal".