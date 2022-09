Equipe da antiga casa de Rei Charles III recebe aviso de demissão

Funcionários que trabalhavam na casa de Rei Charles III quando ele era príncipe receberam a notícia de que podem ser demitidos em breve

14/09/2022

O reinado do Rei Charles III já começou com demissões na equipe de funcionários da Clarence House. Isso porque esta era a casa do Rei quando ele era o príncipe Charles e, agora, ele vai morar no Palácio de Buckingham com a esposa, Camilla. Assim, demissões devem acontecer na equipe que cuida da residência.

Segundo a imprensa internacional, dezenas de funcionários da Clarence House receberam uma carta com um aviso de que podem ser demitidos. Entre os cargos ocupados por estes funcionários estão secretarios particulares, funcionários do escritório financeiro, equipe de comunicação e funcionários domésticos.

O documento ainda informou que a realeza vai dar todo o apoio para que eles consigam novos empregos e que receberam remunerações maiores do que a obrigatória na demissão.

Proclamação do Rei Charles III

Rei Charles III foi oficialmente proclamado como monarca do Reino Unido no último final de semana em uma cerimônia em Londres, na Inglaterra. No evento, ele fez um discurso e citou a sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro.

“Minha mãe deu exemplo de serviço altruísta, o reino dela foi inigualável em sua duração e devoção. Nós agradecemos a sua vida de tanta fé e fidelidade. Estou ciente da herança dos deveres e responsabilidades da soberania que são passados a mim. Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que eu recebi, mantendo o governo constitucional e buscando a paz das pessoas e reinos no mundo todo. Eu sei que neste propósito terei a afeição e lealdade do povo. Nesses deveres vou ser guiado pelo conselho e pelos parlamentares. Eu sou encorajado pelo apoio constante da minha amada esposa, aproveito a oportunidade para confirmar o meu desejo de manter a tradição de entregar o governo que eu estarei apoiando como chefe de estado. Eu prometo dedicar o que resto da minha vida e oro pela ajuda de Deus todo poderoso para isso. Eu humildemente peço a publicação do discurso”, disse ele.