Em nova entrevista, Kate Middleton abre o jogo e revela seu lado competitivo

Kate Middleton se abriu sobre a sua competitividade ao lado do príncipe William

Kate Middleton, junto de príncipe William e a princesa Anne, participou do programa "The Good, The Bad & The Rugby" apresentado por Mike Tindall, James Haskell e Alex Payne no último sábado, 09. Em um clima descontraído, a princesa de Gales e os demais, foram os entrevistados do último episódio do podcast, filmado no Castelo de Windsor, e falaram sobre a sua relação com os esportes coletivos.

Inclusive, Kate revelou seu lado competitivo após Mike citar a sua performance em um jogo de beer pong: “Não vou dizer que você é super competitiva”, disse ele antes de indicar com a cabeça que ela realmente era. Então Kate respondeu fingindo choque com a acusação: “Não sou nada competitiva”. "Eu a vi jogar beer pong!" Mike disse.

A princesa Kate e o príncipe William são conhecidos pela competitividade entre si em eventos reais. E quando se trata de tênis de mesa, Kate disse que ela e o marido nunca conseguiram realmente terminar um jogo.

"Torna-se um desafio mental entre nós dois", disse ela. E William acrescentou que tudo se resume a "quem pode superar o outro". Mike, logo em seguida, perguntou se alguma parte de sua competitividade havia passado para seus três filhos e a Princesa Anne interveio: "Só um pouquinho, eu sugeriria".

"O que acho realmente interessante é que todos eles têm temperamentos obviamente muito diferentes", também respondeu Kate. "Eles obviamente ainda são muito jovens. Será interessante ver como isso cresce e se desenvolve", acrescentou.

Kate contou que sua filha Charlotte, de 8 anos, joga rugby e futebol. "É muito bom ver os jovens, principalmente as meninas, praticando esse tipo de esporte agora", compartilhou.

Rotina saudável de Kate Middleton

A rotina e boa forma de Kate Middleton é motivo de curiosidade entre muitos. A autora Tessa Dunlop, especialista na Família Real, descobriu qual é a rotina de exercícios de Kate e usou a expressão “rata de academia” para descrever os hábitos da futura rainha.

Kate gosta de se exercitar durante as manhãs. Ela combina “cardio, treinamento de força e ginástica em uma sessão de alta intensidade”. A ioga e a corrida também estão entre as práticas exercidas pela princesa de Gales, de acordo com uma fonte do palácio.