Elizabeth não gostou que Harry e Meghan batizaram filha em sua homenagem

Novo livro revela que a rainha Elizabeth ficou furiosa com mentira de que Harry e Meghan afirmaram que tiveram benção da monarca para batizar a filha

Um novo livro mostra um momento tenso entre membros da família real britânica. De acordo com o depoimento de um assessor real, a falecida rainha ElizabethII teria ficado extremamente revoltada quando Harry e Meghan revelaram que batizaram a filha com o seu apelido de juventude, Lilibet, e que não teriam feito isto sem ter a sua bênção. Porém, o assessor disse que eles não tinham a bênção da monar.

Harry e Meghan afirmaram, em 2021, que conversaram com a família antes de batizar a filha com o nome. "Ele [Harry] ligou primeiro para a avó. Na conversa, disse que esperava chamar a filha de Lilibet em homenagem a ela. Se ela não tivesse dado seu apoio, eles não teriam usado o nome", disse um representante do casal.

De acordo com o membro do staff real, a equipe nunca tinha visto Elizabeth tão furiosa como quando ouviu a suposta mentira contada pelo neto e sua esposa. O casal até ordenou que a sua representante legal, a firma de advocacia Schillings, escrevesse a veículos jornalísticos - principalmente a emissora pública BBC - dizendo que as alegações de que não lhe pediram permissão eram falsas e difamatórias e não deveriam ser repetidas.

Porém, eles haviam esquecido de "combinar a brincadeira" de sustentar sua narrativa com o Palácio de Buckingham. Ao entrarem em contato com os envolvidos diretos, Harry e Megan tiveram seus pedidos “rejeitados”.

Lilibet era o apelido pelo qual a família chamava a monarca desde a infância. O apelido surgiu porque a pequena Elizabeth tinha dificuldade de pronunciar o próprio nome e se chamava de Lilibet. Seu avô, o rei George V, chamava a então princesa pelo apelido, de forma carinhosa. Já o segundo nome da filha de Harry e Meghan, Diana, é uma homenagem à mãe do príncipe, a princesa Diana.

A história faz parte do último capítulo da biografia recém-lançada 'Charles III: New King. New Court. The Inside Story', de Robert Hardman, em que também são relatados os últimos momentos da monarca e a ascensão de seu filho Charles ao trono.

Vale lembrar que o Palácio de Buckingham celebrou o nascimento de Lili dias depois em um comunicado em nome da família real: “A Rainha, o Príncipe de Gales e a Duquesa da Cornualha, e o Duque e a Duquesa de Cambridge foram informados e estão encantados com a notícia do nascimento de uma filha para o Duque e a Duquesa de Sussex”, disse um porta-voz.

Além de Lilibet Diana, agora com 2 anos, Harry e Markle também são pais de Archie Harrison, 4, que nasceu em maio de 2019.