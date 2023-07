Elegância! Vestido de Kate Middleton em Wimbledon desenha o corpo e tem preço 'acessível'

Vestido de Kate Middleton em Wimbledon fez fãs sonharem; peça grifada deixou o corpo da princesa curvilíneo

A presença de Kate Middleton na grande final masculina do Torneio de Wimbledon foi muito comentada em todo o mundo. Isso porque a princesa de Gales mais uma vez mostrou sofisticação, elegância e estilo ao surgir para entregar as premiações.

Para a ocasião, ela escolheu um vestido verde que custa módicos 873 euros - o equivalente a R$ 4,7 mil. Confeccionado pela grife Roland Mouret, a peça em verde intenso realçou a beleza da esposa de príncipe William.

O look ainda trouxe acessórios nada básicos. A princesa repetiu os sapatos Gianvito Rossi e a clutch Emmy London que já fazem parte de seu acervo pessoal. Ela chegou ao local de mãos dadas com seus filhos mais velhos.

Kate Middleton é referência de estilo no Reino Unido. Só que nos últimos tempos, a princesa tem sofrido críticas ao deixar de lado seu estilo mais acessível. Em julho, ela gerou comentários ao ir a dois compromissos sociais realizados em Londres. No primeiro dos eventos, ela surgiu poderosa em um encontro beneficente promovido por Príncipe William no Castelo de Windsor. Depois, ela escolheu outro look caprichado para a inauguração da Hope Street, em Southampton - iniciativa que ajuda mulheres em contato com o sistema judiciário.

Como os eventos eram beneficentes, a imprensa criticou a escolha de um visual tão caro - ela também decepcionou já que sempre foi conhecida por sua preocupação com uma moda mais sustentável. A especialista em realeza Rachael Andrews chegou a detonar. "Foi meio que uma gafe. Não o look, mas a circunstância na qual foi usado. Não era apropriado. Por que um vestido tão igual? Por que não voltar a usar o antigo que você já usou?", disse ela.

Veja:

Boatos nos bastidores

Recentemente, um especialista na família real contou que William e Kate tomam todo o cuidado para que George tenha uma infância o mais normal possível enquanto se prepara para ser o futuro rei do Reino Unido.

“William e Kate estão fazendo a coisa certa em protegê-lo pra que tenha uma infância normal dentro do possível, mas ele também está recebendo o treinamento para ser o futuro rei. Ele dá seus primeiros passos na experiência do que é ser um membro da realeza e também vê como é ser uma pessoa normal”, afirmou um especialista.