Por que Kate Middleton está sofrendo duras críticas da imprensa britânica?

Pegou muito mal! Saiba o motivo pelo qual Kate Middleton está sofrendo muitas críticas; especialistas em realeza também se pronunciaram

Amada pelos súditos, a duquesa Kate Middleton está sofrendo críticas da imprensa do Reino Unido por um motivo inusitado. É que ela cometeu uma série de gafes ao escolher looks para eventos nos quais aparece para representar a realeza.

Só neste mês, ela gerou comentários ao ir a dois compromissos sociais realizados em Londres. No primeiro dos eventos, ela surgiu poderosa em um encontro beneficente promovido por Príncipe William no Castelo de Windsor. Depois, ela escolheu outro look caprichado para a inauguração da Hope Street, em Southampton - iniciativa que ajuda mulheres em contato com o sistema judiciário.

Só que para as duas ocasiões, ela escolheu produções nada básicas. No primeiro, usou um vestido estampando de bolinhas da grife Alessandra Rich avaliado em R$ 8,4 mil. Na segunda aparição, ela apostou em outro vestido luxuoso praticamente idêntico, dessa vez de R$ 7,9 mil.

Como os eventos eram beneficentes, a imprensa criticou a escolha de um visual tão caro - ela também decepcionou já que sempre foi conhecida por sua preocupação com uma moda mais sustentável. A especialista em realeza Rachael Andrews chegou a detonar. "Foi meio que uma gafe. Não o look, mas a circunstância na qual foi usado. Não era apropriado. Por que um vestido tão igual? Por que não voltar a usar o antigo que você já usou?", disse ela.

Destaque com visual luxuoso

Recentemente, a Família Real se reuniu para uma tradição da monarquia britânica. A família participou do evento Trooping The Colour, que celebra o aniversário do monarca da Inglaterra. Esta foi a primeira vez que o Rei Charles III foi o monarca homenageado no evento.

Porém, quem chamou a atenção e foi destaque no evento foi Kate Middleton. A Princesa de Gales surpreendeu ao surgir com um vestido verde vibrante do estilista Andrew Gn acompanhado de um chapéu Philip Tracey da mesma cor.