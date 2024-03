Detalhes da cirurgia de Kate Middleton foram mantidos em segredo até de sua família

Desaparecida do público desde sua operação, os detalhes da cirurgia de Kate Middleton foram mantidos em segredo até mesmo de sua família; saiba mais!

Envolvida em polêmicas desde a realização de uma cirurgia em fevereiro deste ano, o desaparecimento de Kate Middleton ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 13. Segundo a revista US Weekly, a princesa de Gales ainda quer manter os detalhes de sua operação um segredo.

De acordo com uma fonte próxima da família real, Kate "está bem", mas que não tem intenção de contar mais sobre a sua condição para o público por enquanto. Ela também afirmou que alguns membros de sua própria família sequer sabem o que realmente aconteceu em sua cirurgia, que lhe mantém afastada do público há semanas.

"Qual seja o motivo da operação, é de natureza pessoal, e Kate quer manter os detalhes os mais privados possível. Talvez quando ela se sentir à vontade, ela pode revelar mais, porém ela não está fazendo nenhuma promessa", relevou a fonte.

A esposa do príncipe William foi internada em fevereiro para a realização de uma cirurgia abdominal, da qual eles não revelaram muitos detalhes. O procedimento chegou até a surpreender pessoas próximas, que também não tiveram contato com Kate desde então.

"Alguns funcionários mais próximos da Kate não puderam ver ou falar com ela, e eles sequer sabiam da cirurgia até que foi anunciado, então pegou eles de surpresa. Apenas algumas pessoas sabem o que realmente está acontecendo, e ele estão de boca bem fechada", contou a fonte.

Kate Middleton se envolveu em polêmica com foto recentemente

No último domingo, 10, Kate Middleton compartilhou uma foto ao lado de seus três filhos, George, Charlotte e Louis, para celebrar o Dia das Mães no Reino Unido. O clique, no entanto, chamou a atenção após as agências de fotografia internacionais a acusarem de ter manipulado o registro.

Em um pronunciamento, as agências alegaram que a foto tinha indícios de que teria sido alterada, o que levantaria suspeitas da veracidade do clique. Isso porque alguns especialistas perceberam algo de diferente nas mãos de Kate Middleton na foto.

Com isso, Kate Middleton admitiu que fez pequenas edições na fotografia. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Eu espero que todos tenham tido um feliz Dia das Mães”, disse ela no comunicado oficial compartilhado pelos representantes da família real.