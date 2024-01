Descubra como Kate Middleton comemorou seu aniversário de 42 anos

Segundo fontes próximas a realeza, Kate Middleton optou por comemorar a data de uma maneira bem intimista; estilo 'gente como a gente'

Kate Middleton completou 42 anos de vida nesta terça-feira, 09. No entanto, a duquesa resolveu deixar as comemorações extravagantes de lado. De acordo com informações da revista Hello! Magazine, a Princesa de Gales comemorou a data de uma maneira bem intimista.

Kate passou o dia de forma privada com o marido, príncipe William, e com os filhos, George, Charlotte e Louis. Depois de passar o Natal na casa de campo em Sandringham, a família retornou à residência oficial a tempo de celebrar o aniversário da futura rainha.

Especialistas do tabloide ainda apontaram que existe a possibilidade de Kate ter preparado o próprio bolo de aniversário ao lado dos filhos. Tudo isso porque cozinhar e confeitar juntos está entre os hobbies favoritos da família.

Em entrevista antiga Kate já revelou que faz parte da tradição de aniversário entre eles um bolo caseiro: "Adoro fazer o bolo", disse Kate, "Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com quantidades ridículas de mistura para bolo e cobertura, e faço demais. Mas eu adoro isso".

Mas apesar da celebração ser intimista a data não passou em branco pelo sogro de Kate, o rei Charles desejou um feliz aniversário e publicou uma foto inédita ao lado da princesa. Na legenda da foto, o monarca escreveu: “Desejo à princesa de Gales um aniversário muito feliz hoje!”.

A foto foi tirada por Chris Jackson durante a coroação de Charles, em maio de 2023, no Palácio de Buckingham. Confira a imagem:

Após as festas de fim de ano e a celebração do aniversário da princesa, Kate e William retornarão aos trabalhos reais já nas próximas semanas. Visitas oficiais ao exterior, incluindo, uma passagem pela Itália, estão na rota do casal para 2024.

