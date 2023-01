Coroação da rainha Elizabeth II revolucionou e comoveu milhões de britânicos; relembre data

Elizabeth II, dona do reinado mais longevo da história do Reino Unido, foi coroada cerca de um ano após assumir a função de rainha

Com a morte da rainha Elizabeth II (1926-2022), seu filho, o Rei Charles III irá assumir o trono e será coroado, aos 74 anos, no próximo mês de maio. Porém, sua coroação deve ser bem diferente da de sua mãe, que comoveu milhares de pessoas da população britânica, custou cerca de 100 milhões de libras, na época, e levou 14 meses para ser preparada.

A monarca, dona do reinado mais longevo da história do Reino Unido, assumiu o posto com apenas 25 anos, em 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, o Rei George VI, porém, foi coroada apenas no ano seguinte, em 2 de junho de 1953, respeitando a tradição de guardar o luto pela morte do monarca anterior. A cerimônia aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres, que até os dias atuais é palco de grandes eventos e solenidades da família real.

O evento custou cerca de 100 milhões de libras para a família real e causou alvoroço na cidade. Segundo uma reportagem da AFP, feita na época, cerca de 400 mil pessoas estariam dormindo nas ruas para garantir um bom lugar para ver o desfile, enquanto mais de dois milhões teriam realmente assistido.

Apesar de ter continuado clássica em alguns pontos, como ter a presença do clero e da nobreza, a coroação de Elizabeth II foi revolucionária em alguns aspectos. A coroação foi a primeira a ser televisionada na íntegra, pelo canal BBC, para o Reino Unido e mundialmente também, se tornando o primeiro grande evento mundial a ser transmitido para o globo todo.

Na cerimônia, a monarca fez o juramento de garantir cumprir a lei e governar a Igreja da Inglaterra, foi ungida com óleo sagrado, vestida com o manto e insígnias e coroada rainha do Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Paquistão e Ceilão, agora Sri Lanka.

Segundo a mídia britânica, Charles pretende diminuir um pouco a grandeza do evento, ciente de que isso ocorreria enquanto o país enfrentava uma crise de custo de vida. Segundo a BBC, o palácio de Buckingham manterá os elementos centrais da cerimônia tradicional, "enquanto reconhece o espírito de nossos tempos".