Príncipe Harry se recusa a confirmar presença na coroação do pai, o Rei Charles III

Vai ou não vai? Príncipe Harry se nega a dizer se vai ou não na cerimônia de coroação do pai, Rei Charles III, após lançar livro com declarações polêmicas

O príncipe Harry (38) continua dando o que falar sobre a sua relação polêmica com a família real. Agora, ele se recusou a confirmar se vai ou não na cerimônia de coroação do seu pai, o Rei Charles III (74). O evento é muito aguardado por toda a realeza britânica e vai celebrar o início do reinado do novo monarca. Porém, a presença do filho caçula ainda é uma incógnita. Em nova entrevista, Harry revelou o que seu ponto de vista sobre a sua ida ou não ao evento.

Em um novo trailer da entrevista de Harry para a emissora ITV, ele foi questionado se vai à coroação do pai e se esquivou na resposta. Ele apenas disse: “Há muita coisa que pode acontecer entre agora e depois. Mas, a porta está sempre aberta. A bola está na quadra deles. Há muito a ser discutido e eu realmente espero que eles estejam dispostos a sentar e conversar sobre isso”.

Ainda na entrevista, Harry foi questionado sobre a decisão de expôr os bastidores da família publicamente – tanto em seu livro, chamado Spare, que será lançado na semana que vem, quanto na série na Netlix, chamada 'Harry & Meghan'. “Não sei como ficar em silêncio vai melhorar as coisas”, disse ele. Então, o apresentador provocou: “Seu irmão não diria a você: 'Harry, como você pôde fazer isso comigo depois de tudo? Depois de tudo que passamos?”. E Harry rebateu: “Ele provavelmente diria todo tipo de coisas diferentes”.

Por fim, Harry rebateu os comentários dizendo que ele sempre lutou para não ter a sua privacidade invadida, mas que está expondo a privacidade de sua família. "Essa seria a acusação de pessoas que não entendem ou não querem acreditar que minha família tem informado a imprensa", finalizou.

Vale lembrar que a data da coroação do Rei Charles III já está marcada. O Palácio de Buckingham anunciou que a celebração acontecerá no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra.

O local segue a tradição de outros reinados, já que os reis britânicos foram coroados na Abadia pelos últimos 900 anos. Inclusive, o Palácio Real anunciou que a esposa do Rei, a rainha consorte Camilla, também será coroada na cerimônia.